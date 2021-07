Wennigsen

“Wir stehen für Kommunikation auf Augenhöhe“, sagen Hans-Jürgen Herr, Michael Meißner und Anja Stephan von der FDP. Kommunikation mit Menschen aus Wennigsen habe auch ihr Wahlprogramm geprägt. Denn die FDP verstehe sich als Partner und Anwalt der Bürger – jederzeit auf Augenhöhe ansprechbar.

Ansprechbar wollen die Liberalen bei allen Themen ihres Wahlprogramms sein. Und die reichen von Finanzen über Kinderbetreuung, Umwelt und Wirtschafts bis hin zu dem Leben und Zusammenleben in Wennigsen. Dabei setzt die FPD in ihrem Wahlprogramm wieder auf das altbewährte Motto: „Vernunft in den Rat“. Zudem steht Selbstverantwortung der Bürger an oberster Stelle.

Bürger, Rat und Verwaltung:Die Verwaltung soll laut FDP zur „zentralen Serviceeinrichtung“ für die Wennigser Bürger werden. Damit die Arbeit in der Verwaltung funktioniere, brauche es aber klare Vertretungsregeln und Verantwortlichkeiten.

Finanzen: „Auch Wennigsen kann langfristig einen ausgeglichenen Haushalt schaffen, wenn der Weg der Haushaltskonsolidierung weiter beschritten wird“, sagten die FDP-Mitglieder bei der Vorstellung ihres Wahlprogramms. Durch neue Gewerbegebiete und Gewerbeansiedlungen, die zu Wennigsen passten, solle die Finanzkraft der Gemeinde verbessert werden.

Feuerwehr: Die FDP ermutige die Ortswehren zu einer intensiveren Kooperation untereinander, stelle den Bestand aber nicht in Frage, betont Herr.

Infrastruktur und Naherholung: Die teilweise marode Infrastruktur müsse verbessert und gepflegt werden, um einen weiteren Verfall zu stoppen und so Geld zu sparen. Zudem setzt die FDP auf innerörtliche Verdichtung. Bei Neubaugebieten wollen die Liberalen „sinnvolle ökologische Standards beachtet sehen“. Dabei setzten sie aber auf Selbstverantwortung und nicht auf „Bevormundung“.

Öffentlicher Nahverkehr: Die FDP fordert, dass alle Ortsteile miteinander und mit den S-Bahn-Stationen verbunden werden.

Leben und Zusammenleben in Wennigsen: Die FDP setze sich dafür ein, dass Inklusion gelebt werde – zum Beispiel durch den Aufbau eines Service-Angebots „Übersetzung amtlicher und vertraglicher Schreiben, Bescheide in verständliches Deutsch“ im Rahmen des Bürgerbüros Wennigsen.

Integration: Integration bleibe eine wichtige und langfristige Aufgabe – und brauche ein Konzept, das unter anderem regle, wie zukünftig im Zusammenspiel von Sozialarbeitern und Ehrenamtlichen die Integration gelingen soll.

Kinderbetreuung: Das Kinderbetreuungsangebot solle breit gefächert ausgebaut werden. Dabei will die FDP vor allem die Kindertagespflege als besonders flexibles Modell einsetzen, um schneller Betreuungsplätze zu schaffen.

Schule und Bildung: Die Schulen sollen sich laut FDP weiter vernetzen. Sie regt etwa einen „Problemlösungspool“ an. Zudem müsse im Rahmen des Ganztagsunterrichts ein Ort zur Essenseinnahme geschaffen werden.

Umwelt: Die FDP wolle sich für die Energiewende, Klima- und Naturschutz einsetzen – dabei aber etwa auf Sonnenenergie und kleine, dezentrale Windkraftanlagen setzen. Denn die intakte Natur und Artenvielfalt solle nicht durch industrielle Großanlagen gestört werden.

Wirtschaft:„Wir wollen Wennigsens Entwicklung vorantreiben durch Nachverdichtung, aber auch durch maßvolle Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten“, schreibt die FDP in ihrem Wahlprogramm. Unter anderem sollen neue Gewerbegebiete bei Holtensen und Evestorf ausgewiesen werden.

