Wennigsen

Im September wählen die Wennigserinnen und Wennigser einen neuer Bürgermeister – und Jost Henkel von der FDP will an die Spitze der Verwaltung. Er ist der erste Kandidat, der seinen Hut für die bevorstehende Wahl in den Ring wirft. Und sein Ziel ist klar: „Ich trete an, um einen Neustart zu bewirken.“

Ein Neustart sei in vielen Belangen notwendig, ist sich Henkel sicher. Zum einen bei der Person des Bürgermeisters, aber auch die Wirtschaft brauche nach der Corona-Pandemie einen Neustart, ebenso das kulturelle Leben, zählt Henkel auf. Zudem müsse frischer Wind in laufende Projekte, wie etwa Schulsanierungen oder dem Bau von Kitas gebracht werden.

Anzeige

Kinderbetreuung ist Henkel eine Herzensangelegenheit

Genügend Betreuungsplätze für Kinder sind dem 33-Jährigen ohnehin eine Herzensangelegenheit. Fragt man ihn, was er sofort angehen würde, sollte er die Wahl gewinnen und hätte einen Wunsch frei, so antwortet Henkel: „Dafür sorgen, dass es genug Betreuungsplätze für Kinder in Krippen und Kindergärten gibt.“ Immerhin kenne er die Not von Eltern. Auch er uns seine Frau warten noch auf einen Hortplatz für ihren Sohn. „Aber die Chancen stehen nicht gut – das muss sich dringend ändern“, sagt er. Denn Wennigsen werde als familienfreundliche Kommune angepriesen, daher müsse die Gemeinde auch die notwendigen Rahmenbedingungen für Familien schaffen.

Lesen Sie auch: Bürgermeister Christoph Meineke tritt nicht erneut an

Seit 2017 Mitglied der FDP

Zwar ist Henkel noch jung und lebt auch noch nicht sehr lange in Wennigsen, doch er sei sich sicher, ein guter Bürgermeister für die Gemeinde sein zu können. Er wisse aus eigener Erfahrung um die Wichtigkeit einer guten Bildung und Ausstattung im Bildungswesen. Seiner Partei, der FDP, ist Jost 2017 beigetreten. „Das war kurz nach Trumps Amtsantritt als Präsident der USA und es herrschte eine Politikverdrossenheit“, sagt Henkel. Er habe etwas bewegen wollen, die Welt zum besseren ändern wollen. „Dafür musste ich aktiv werden“, sagt er. Und die FDP habe mit ihren Grundeinstellungen bezüglich der Liberalität und Marktwirtschaft am besten zu seinen Einstellungen und Grundsätzen gepasst.

Jost sieht sich selbst als Problemlöser. Sein Ziel sei dabei nicht das Durchsetzen von Idealen, sondern das Finden von pragmatischen Konsenslösungen zusammen mit den anderen Fraktionen. „Gerade im ländlichen Raum darf man nicht seine Idealvorstellungen durchboxen, sondern muss eine Lösung finden, die für alle gut ist“, sagt er.

Jost sieht die Bürger als Kunden

„Bei meiner Arbeit habe ich gelernt, Projekte zu führen und Kunden beim Lösen ihrer Probleme zu helfen“, sagt Henkel. Den Stil und die Struktur aus seiner Arbeit will Jost auch auf das Amt des Bürgermeisters übertragen. „Die Bürger und der Rat können als Kunden gesehen werden, von denen die Veraltung –also das Projektteam – Input bekommt“, sagt Henkel und ergänzt: „Das Rathaus kann man quasi als Dienstleister sehen“. Daher wolle er sich auch dafür einsetzen, den Kontakt zur Verwaltung möglichst einfach und erfreulich zu gestalten. Sein Wissen über Personalführung und Dienstleistungsmentalität brauche er zudem für den anstehenden Generationenwechsel im Rathaus.

„Ich fühle mich hier wohl und gut aufgehoben“

Die Wennigser sind Henkel bereits nach kurzer Zeit ans Herz gewachsen, betont der 33-Jährige. „Ich komme aus einem Ort in Unterfranken, der ähnlich groß wie Wennigsen ist – und die Menschen dort sind sehr freundlich“, sagt Henkel. Diese offene und freundliche Art habe er in Hannover zum Teil vermisst. „Doch in dem Moment, wo ich nach Wennigsen gezogen bin, da war diese Herzlichkeit sofort wieder da. Hier grüßen einen die Nachbarn und man kann auch auf der Straße einfach so ins Gespräche kommen“, sagt er. All das habe dazu beigetragen, dass er in Wennigsen seine Heimat sieht. „Ich fühle mich hier wohl und gut aufgehoben.“

Zur Person: Das ist Jost Henkel Jost Henkel (33) ist in Würzburg geboren und hat dort im Jahr 2010 an der Julius-Maximilians-Universität das Diplom in Chemie abgelegt. Während seiner Schulzeit war er in verschiedenen Sportvereinen aktiv – unter anderem spielte er Tischtennis, Schach, war im Schwimm- und im Judo-Verein. Während seines Studiums spielte er Tuba und Posaune in Blasorchestern, Big Bands und im Sinfonieorchester. Seinen Doktor hat Henkel dann 2015 in theoretischer Physik gemacht. Dazu studierte er an der Leibniz-Universität Hannover und dem Imperial College in London – und hat für seine Doktorarbeit den Effekt von Laserpulsen auf Moleküle untersucht. Nach seinem Studium zog es Henkel beruflich nach Düsseldorf. Dort wagte er einen Neustart als Berater in der Bankenbranche, bevor er dann in Hannover bei KPMG anfing. Henkel berät dort als Manager internationale Großbanken in IT-Fragen und zur Auslegung von Gesetzen für Kreditrisiken. Zu seinen Hobbies zählen neben der Musik auch Bouldern und Klettern. Seit 2019 lebt er gemeinsam mit seiner Frau Verena Henkel, Studienrätin an der KGS Wennigsen, und ihrem einjährigen Sohn in Sorsum. Ebenfalls seit 2019 ist Henkel Mitglied im FDP Ortsverband Wennigsen. Dort ist er stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender.

So erreichen Sie den Kandidaten

Da der Wahlkampf in seiner Form auf Grund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt ist, erreichen Interessierte Henkel aktuell am besten über soziale Medien wie Facebook (facebook.com/jost.henkel) oder Instagram (instagram.com/josthenkel). Zudem will er auch telefonisch mit den Wennigsern Kontakt aufnehmen und sich vorstellen. „Denn ich möchte erfahren, was die Wennigser bewegt, wo ihre Probleme sind und was sie sich wünschen.“

Von Lisa Malecha