Sorsum

Ein Sorsumer Neubürger als Bürgermeister? Jost Henkel traut sich Einiges zu. Für die FDP tritt der 33-Jährige in Wennigsen als Bürgermeisterkandidat an – und das, obwohl er erst seit 2019 in der Gemeinde lebt.

Mut beweisen, an seine Grenzen gehen, Neues wagen – das macht Henkel auch in seiner Freizeit gern. Sei es beim Besteigen des Mount Everest oder im Urlaub im Himalaja. „In Nepal sind wir auf dem kürzesten Flughafen der Welt direkt an einem Berghang gelandet, mit einem kleinen Propellerflugzeug“, erzählt er. Kurz nach der Rückkehr kam er mit seiner Frau Verena (36) zusammen.

Musik hat die Henkels zusammengebracht

Mit ihr verbindet ihn unter anderem die Leidenschaft zur Musik. Beide haben im selben Symphonieorchester gespielt: Jost Henkel die Posaune, seine spätere Frau Verena Henkel die Geige. Dort seien sie sich im Frühjahr 2011 erstmals begegnet, sagt Henkel, während die beiden am Esstisch der gemeinsamen Wohnung sitzen.

Nach langer Zeit des Pendelns arbeitet Henkel nun in Hannover – manchmal auch im Homeoffice, damit er auf seinen anderthalbjähriger Sohn aufpassen kann, während seine Frau Verena bei der Arbeit ist. Quelle: privat

Doch bis es zwischen den beiden gefunkt hat, hat es gedauert. „Wir kannten uns zwar vom Sehen – aber richtig kennengelernt haben wir uns erst 2012“, erinnert sich Henkel. Das war nach einem Studiensemester in London. Offiziell ein Paar wurden sie dann nach seinem Nepal-Urlaub. Die beiden begannen eine Fernbeziehung zwischen Hannover und Düsseldorf, wo Henkel seinerzeit arbeitete. „Zunächst bin ich gependelt, habe unter der Woche im Hotel gelebt und war am Wochenende zu Hause“, berichtet er. Dann entschied er sich der Liebe wegen ganz für Hannover.

Zur Person Gebürtig stammt Henkel aus Höchberg bei Würzburg in Unterfranken. In Würzburg studierte er zunächst Chemie. Danach zog er nach Hannover, um an der Leibniz-Universität seinen Doktor in Physik zu machen. Zum Berufseinstieg wechselte der 33-Jährige nach Düsseldorf, wo er erst bei einer kleinen Beratungsfirma und später als Team- und Projektleiter bei der Prüfungs- und Beratungsfirma KPMG arbeitete. Er hilft Banken, gesetzliche Anforderungen in Formeln und IT-Systeme zu übersetzen. Um nicht mehr in einer Fernbeziehung leben zu müssen, zog Henkel nach Hannover und schließlich nach Wennigsen. Der FDP trat Henkel 2017 bei. „Das war kurz nach Trumps Amtsantritt als US-Präsident, und es herrschte eine Politikverdrossenheit“, sagt Henkel. Er habe etwas bewegen und verändern wollen. „Dafür musste ich aktiv werden.“ Die FDP habe mit ihrer Grundeinstellung zur Liberalität und Marktwirtschaft am besten zu seinen Grundsätzen gepasst.

Henkel ist ein Hobby-Handwerker

2019 zogen die beiden schließlich nach Sorsum. Der Grund: Verena Henkel ist in Wennigsen Lehrerin an der KGS. In dem Haus mit drei Wohnungen – zwei sind vermietet, in einer wohnt die junge Familie – kommt Henkel eines seiner Hobbys besonders zugute: das Werkeln in Haus und Garten. In seinen zwei Monaten Elternzeit hat der 33-Jährige viel im Haus selbst erledigt. „Wir haben mit der Hilfe meines Vaters und meiner Schwiegermutter den Boden verlegt, Küche und Bad neu gemacht“, zählt Henkel auf. Immer wenn Sohn Johann – heute anderthalb Jahre alt – schlief, wurde im Haus gearbeitet.

Lange Zeit pendelte Jost Henkel zur Arbeit und war nur an den Wochenenden zu Hause. Doch das wollte der junge Familienvater auf Dauer nicht. Seither arbeitet er in Hannover. Quelle: privat

Das Handwerkern hat Henkel schon als Kind gelernt. „Mein Vater ist Bauingenieur, ich habe ihm als Junge viel zugesehen und auch selber ausprobiert“, sagt er. Zudem gab es in seiner Heimat immer ein Hüttendorf – eine Ferienfreizeit, bei der Kinder und Jugendliche sich in Gruppen selbst Holzhütten bauten, um darin zu übernachten. „So etwas fände ich auch für Wennigsen sehr cool“, sagt Henkel.

Den großen Garten der Familie hat Henkel komplett neu gestaltet. „Als wir das Haus gekauft haben, wuchsen überall Efeu und Schlingpflanze“, sagt Henkel. Nun sieht alles gepflegt aus. „Wir versuchen, wieder das Beste aus den ursprünglichen Anlagen herauszuholen“, sagt Henkel beim Rundgang. Neben einem Sandkasten und der Schaukel für Sohn Johann fallen vor allem die großen Gemüsebeete ins Auge. Dort wachsen Kartoffeln, Zwiebeln und Kräuter. „Wir konnten schon einige Mahlzeiten nur aus dem zubereiten, was im Garten wächst.“

„Strandurlaub nicht unser Ding“

Neben dem guten Kontakt zu den Nachbarn konnte die Familie über die Mitgliedschaft in der Feuerwehr Sorsum und über „Kultur im Kloster“ Kontakte zu Wennigsern knüpfen. „Wir hatten auch schon zum kleinen Hoffest eingeladen, das war dieses Jahr wegen Corona aber leider nicht möglich“, sagt Henkel. Und auch sonst hat Corona die Zeit der Familie in Wennigsen geprägt. „Wir waren beide vorher sehr aktiv, das fehlt zur Zeit etwas“, sagt Verena Henkel, die durch ihren Mann unter anderem zum Bouldern kam. Seither fahren beide gern zum Klettern in den Urlaub.

„Wir haben ein schönes Gebiet in Frankreich gefunden“, sagt Verena Henkel. Der Ort liege im Wald, die Kinder hätten schöne Sandflächen zum Spielen, und die Erwachsenen könnten gut Sport treiben. „Wir fahren dort immer mit einer ganzen Gruppe hin“, sagt Jost Henkel. Seine Frau ergänzt: „Nur den ganzen Tag am Strand rumliegen ist nicht unser Ding.“ Und dennoch, ganz gleich tickt das Ehepaar nicht: „Verena will alles akkurat durchgeplant haben, ich lege gern die wichtigen Eckpunkte fest und bleibe dazwischen flexibel“, sagt er.

Doch für große Urlaube in der weiten Welt haben die beiden kaum Zeit. „Durch die Vereine, gerade auch die Orchester, sind wir sehr gebunden“, sagt Jost Henkel. Probenwochenenden und Konzerte füllen den Terminkalender des Ehepaares sehr gut. In der wenigen Freizeit, die bleibt, planen die Henkels aktuell ihre kirchliche Trauung. „Die standesamtliche Hochzeit war im Herbst 2019 in Wennigsen, letztes Jahr wollten wir dann kirchlich heiraten, mussten die Feier aber wegen Corona verschieben“, sagt Henkel.

Drei Fragen an Jost Henkel Warum sind Sie für das Bürgermeisteramt qualifiziert? Da gibt es zwei Aspekte: Zum einen die Softskills, die ich mitbringe. Durch meine Promotion und meine Arbeit bringe ich eine starke Eigenmotivation mit und bin auch gut strukturiert. Dank meines Jobs bin ich das Anleiten und Motivieren von Menschen gewohnt und auch den Kundenumgang. Das Zweite ist das Fachliche: Ich habe jetzt anderthalb Jahre wirklich alle Ausschusssitzungen beobachtet und mich in alle Themen eingelesen, die in Wennigen wichtig sind. Ich kenne mich aus in den Thematiken, kenne die Probleme und bringe auch frische Ideen mit, die es hier noch nicht gab. Ich denke, bei den Diskussionen halte ich mit den vier etablierten Kandidaten mit – und das obwohl ich nur anderthalb Jahre Zeit hatte, mir die Themen anzueignen. Was fehlt in Ihrer Gemeinde? Es fehlt an Einigem. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach eine Vision, eine langfristige Perspektive. Wir müssen alle Dinge immer im Zusammenhang sehen. Wie entwickelt sich die Demokratie und auch die Demografie – all das müssen wir in unsere heutigen Entscheidungen schon einbeziehen. Wir dürfen nicht nur von heute auf morgen planen. Mein Herzensprojekt für Wennigsen ist...? Für mich gibt es nicht ein einzelnes Herzensprojekt. Für mich ist wichtig, dass – wenn ich gewählt werde und Bürgermeister war – die Menschen in zehn Jahren sagen können: „Dieses oder jenes können wir jetzt machen, weil unser Bürgermeister vor zehn Jahren die richtigen Grundsteine gelegt hat, auf die wir seither aufbauen können.“

Homeoffice und Kinderbetreuung

Ein Problem, das Henkel in Wennigsen angehen möchte, sind die fehlenden Kita-Plätze. Denn davon sind er und seine Frau selbst betroffen. Zwar hat Sohn Johann mittlerweile einen Platz in der Außenstelle des Waldorfkindergartens, doch wann das sogenannte Eschenhaus eröffnet, ist noch unklar. „Zur Zeit arbeitet Verena in Vollzeit und ich in Teilzeit, ihre Mutter passt zwei Mal die Woche auf Johann auf. An einem Tag kümmere ich mich komplett um ihn und hole meine verpassten Arbeitsstunden am Wochenende nach“, sagt Henkel und ergänzt: „Das ist nicht ohne.

Doch trotz der Doppelbelastung – in Wennigsen hat sich die junge Familie schon gut eingelebt. „Es fühlt sich nicht so an, als würden wir erst zwei Jahre hier wohnen“, sagt Henkel. Das liege auch daran, dass die Nachbarn und die Mitglieder der FDP sie so herzlich aufgenommen hätten. „Michael Meißner hat uns sofort zu sich eingeladen, zusammen mit Hans-Jürgen Herr“, erinnert sich Henkel. Schnell kam dabei die Idee auf, dass Henkel als Bürgermeister kandidieren könnte. „Verena meinte schon nach dem ersten Treffen: ,Pass auf, die wollen dich noch zum Bürgermeister machen’“, sagt er. Mit ihrer Vermutung sie ins Schwarze getroffen: Wenige Monate später war klar, dass Jost Henkel für die FDP als Bürgermeisterkandidat antreten wird.

Von Lisa Malecha