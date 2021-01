Wennigsen

Nach 15 Jahren ist Schluss: Christoph Meineke (parteilos) wird bei der Kommunalwahl im September dieses Jahres nicht erneut für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Anfang 2007 hatte Meineke sein Amt als hauptamtlicher Bürgermeister Wennigsens mit nur 27 Jahren angetreten. Damals war Meineke Niedersachsens jüngster Bürgermeister – „vielleicht kurze Zeit sogar der jüngste Deutschlands“, sagt Meineke. Das habe man ganz sicher aber nie belegen können. Seit 2014 ist er zudem Mitglied im Präsidium des Niedersächsischen Städtetags – als Sprecher der parteilosen Bürgermeister.

„Ich bedanke mich schon jetzt für Ihr Vertrauen, das Sie mir all die Jahre entgegengebracht haben – vor allem, weil ich noch sehr jung war, als ich dieses Amt angetreten habe“, schreibt Meineke in einem offenen Brief an die Wennigser. Der heute 41-Jährige wurde am 24. September 2006 zum ersten Mal ins Amt des Bürgermeisters gewählt. In der Stichwahl hatte sich der Holtenser gegen Bernd Köhne ( SPD) durchgesetzt. Auch bei der Wahl im Jahr 2014 lag er vorne. Der damals 35-Jährige konnte 89,6 Prozent der Stimmen holen, und in Sorsum kam er sogar auf 95,4 Prozent aller Stimmen.

„Zeit für einen Perspektivwechsel“

Am 12. September stehen mit der Kommunalwahl in Wennigsen gleich mehrere wichtige Richtungsentscheidungen an: Die Ortsräte, das Jugendparlament, der Gemeinderat und auch die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisters werden gewählt. „Heute wende ich mich mit diesem offenen Brief an Sie, um Ihnen mitzuteilen, dass meine Amtszeit mit Ablauf der Periode endet und ich nicht erneut kandidiere“, schreibt Meineke. Für ihn sei es einfach Zeit, etwas anderes auszuprobieren. „Nach 15 Jahren als Bürgermeister sind das Wahlamt und mein Leben eng miteinander verwoben. Es ist daher an der Zeit, sich zu überdenken und neue Wege einzuschlagen; an der Zeit für einen Perspektivwechsel – sowohl an der Spitze unserer Gemeinde als auch bei mir“, sagt er.

2007 startet Christoph Meinekes Zeit als Bürgermeister von Wennigsen. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Einen Plan für die Zeit nach der Kommunalwahl habe er aber zurzeit noch nicht, verrät der Bürgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung. „Alle Wege stehen noch offen – und darauf freue ich mich.“ Als Parteiloser sehe er seine Zukunft nicht zwangsläufig in der Politik.

Es erfülle ihn mit großer Dankbarkeit, dass die Wennigser ihm das Mandat gegeben haben, die acht Ortschaften mitzugestalten, die Gemeinde zu repräsentieren und das Rathaus zu leiten, sagt Meineke. „Zwei Perioden, eineinhalb Jahrzehnte, sind ein gutes Maß für eine Amtszeit.“

Amtszeit endet am 31. Oktober

Viele Aufgaben seien abgearbeitet, betont Meineke. Wichtiges sei erledigt worden, anderes auf den Weg gebracht. „Für diese Zusammenarbeit im Kleinen wie im Großen danke ich allen Mitstreiterinnen und Weggefährten aus Bürgerschaft, der Politik, dem Rathaus und darüber hinaus“, schreibt er. Und auch wenn sich nicht immer alle einig waren und auch diskutiert wurde, so habe man am Ende meist einen Konsens zum Wohle der Gemeinde gefunden.

Doch noch ist seine Amtszeit nicht zu Ende, und Meineke hat noch einiges vor, will noch viele Dinge anschieben und vorantreiben. Gewichtige Herausforderungen müssten vor der Wahl noch gelöst werden. „Allem voran steht derzeit natürlich die Eindämmung der Corona-Pandemie, die wir gemeinsam unter harten Einschnitten meistern müssen“, sagt er.

Aber auch die Schaffung von Infrastruktur für zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge wie Kinderbetreuung, Bebauungspläne, Feuerwehren und Digitalisierung müssen vorangetrieben werden. Auch die Sanierung der Hauptstraße wolle er noch so weit wie möglich voranbringen. „Sie können sich sicher sein: Ebenso sachlich wie leidenschaftlich und natürlich mit großem Engagement werde ich das Amt bis zum 31. Oktober ausfüllen und die Zeit nutzen, auch in den kommenden Monaten noch Impulse zu setzen“, kündigt er an.

Bislang haben sich keine Kandidaten aufgestellt

Für Meineke steht fest: Wennigsen ist zwar die kleinste Kommune in der Region Hannover – „aber unser Kleinod am Deister gehört zu den buntesten und lebendigsten“. Und die Gemeinde lebe vom ehrenamtlichen Engagement der Wennigser. „Für alle Aufgaben, denen wir uns stellen müssen, ist es wichtig, dass Sie Ihre Ideen, Ihre Überzeugungen und Ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen in unser örtliches Gemeinwesen mit einbringen. Ich würde mich freuen, wenn sich viele Menschen für das politische Ehren- oder Hauptamt zur Wahl im September stellen“, sagt Meineke.

Wer nun für das Amt kandieren wird, ist bislang noch unklar. Allerdings hatten sowohl die SPD in Wennigsen als auch die FDP angekündigt, eigene Kandidaten bei der Wahl ins Rennen schicken zu wollen, da beide einen Führungswechsel im Rathaus anstreben. Meineke hofft nun, dass er sein Amt Ende Oktober in gute Hände übergeben kann.

Von Lisa Malecha