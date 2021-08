Wennigsen

Gerade im Umland von Hannover ist das Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ein großes. Vielen Dorfbewohnern ist die Anbindung ihrer Ortsteile sehr wichtig, besonders auch mit Blick auf Klimafreundlichkeit. Wir haben die Parteien gefragt, was im Gemeindegebiet von Wennigsen zukünftig verbessert werden muss.

Das sagt die SPD:

„Gerade die Anbindung der Ortsteile an den ÖPNV muss weiter verbessert werden. Dazu ist es wichtig, auch in Randzeiten Busverbindungen anzubieten, um einen Anschluss an die S-Bahn zu ermöglichen. Die zentralen Projekte in den nächsten Jahren sind dabei der Anschluss von Holtensen/Linderte an den Busverkehr, die Einführung des „Sprinti“ im Gemeindegebiet sowie der weitere barrierefreie Ausbau der Haltestellen.“

Das sagt die CDU:

„Es ist erforderlich die Ortsteile in Hinblick auf den Nahverkehr besser miteinander zu vernetzen. Eine Buslinie, die von der Mark/Bf. Egestorf über Wennigsen, Argestorf, Bredenbeck nach Holtensen/Bahnhof Linderte führe, wäre eine gute Ergänzung. So könnten viele Mitmenschen auf das Auto verzichten. Dies wäre auch für den Klimaschutz ein gutes Zeichen. Priorität hat die Busverbindung Bredenbeck – Bahnhof Linderte.“

Das sagen die Grünen:

„Die Bundesziele für klimafreundlichen Verkehr setzen voraus, dass wir alle uns bewegen. Bisherige Strecken von Bus und Bahn müssen um flexible Sharing-Angebote von Tür zu Tür ergänzt werden, ohne erst den Fahrplan zu studieren. Vor allem brauchen wir mehr Platz fürs Rad und weniger Tempo beim Auto. Das Rad ist für viele erst dann eine Alternative, wenn die Radwege breiter, besser, sicher werden – sodass sie auch komfortabel sind fürs E-Bike oder Lastenrad.“

Das sagt die FDP:

„Wir wollen, dass alle Ortsteile miteinander und mit den S-Bahn Stationen verbunden sind. Es ist unbegreiflich, dass es zwischen der Ortschaft Holtensen und dem S-Bahnhof Holtensen keine Busverbindung gibt. Das Modell des „Sprinti“ kann zur besseren Versorgung der Gemeinde zielführend sein.“

Von Sarah Istrefaj