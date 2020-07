Wennigsen - Kneipe hat wieder auf: So läuft der Neustart in der Tenne in Degersen

Wochenlang mussten Monika Meier und Frank Koch die Wennigser Kult-Kneipe Tenne schließen. Nun stehen sie wieder hinterm Tresen. Doch auf die Live-Konzerte, für die das Gasthaus bekannt ist, müssen Besucher vorerst noch verzichten.