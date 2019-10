Johanniter und Malteser setzen bei Gerhardsvesper Zeichen gegen Rechts

Wennigsen

„Heimat ist kein bestimmter Ort, sondern findet sich dort, wo wir geliebt und gebraucht werden“ – unter diesen Gedanken hat Oberkirchenrat Stephan Goldschmidt aus Hannover seine Predigt bei der 15. Ökumenischen Gerhardsvesper gestellt, zu der sich am Sonntagabend Mitglieder des evangelischen Johanniter- und des katholischen Malteserordens mit ihren jeweiligen Hilfsdiensten schon zum 15-mal in der Klosterkirche Wennigsen trafen. Rund 200 Besucher waren zur Gerhardsvesper gekommen, darunter auch Mitglieder befreundeter Orden. Traditionell zogen die Teilnehmer in Gewändern ihres Ordens oder in der Dienstkleidung der jeweiligen Hilfsorganisationen in einer feierlichen Prozession in die Kirche ein.

Orden feiern seit 2005 in Wennigsen

„Der Begriff Heimat gehört nicht den Rechten!“, betonte Goldschmidt vor über 150 Gottesdienstbesuchern. Heimat sei ein Begriff, der vielen Menschen wichtig ist, der von manchen aber auch missbraucht werde – und zudem ein Begriff, der in der Bibel nur selten vorkomme. Viel häufiger sei dort vom Aufbrechen die Rede. Heimat könne denn auch überall sein, wo Menschen sich in Liebe begegnen – und sei ohnehin nur vorläufig, sagte Goldschmidt in seiner Predigt. Er beschwor den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft – und warb angesichts des jüngsten Gewaltakts gegen jüdische Bürger in Halle für ein weltoffenes Heimatbild.

An der feierlichen Prozession nehmen Angehörige der beiden Hilfsgemeinschaften des Johanniter- und Malteserordens teil, aber auch Gäste von der Frauengemeinschaft Kloster Wennigsen, vom Deutschen Orden und dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Quelle: Johanniter/Marcel Schwarzenberger

Die Heimat verlassen, sich auf den Weg machen, ein neues Zuhause finden; all das sei oft in der Bibel erwähnt und gelte auch in der Moderne, wo ein nomadisches Berufsleben ebenso Alltag sei wie Migration.

Orden haben gemeinsame Wurzeln

Friedrich von Oertzen vom Johanniterorden und Maximilian Freiherr von Boeselager, Diözesanleiter der Malteser in der Diözese Hildesheim, hatten 2005 die erste gemeinsame Gerhardsvesper der Regionalgliederungen beider Orden initiiert, um an die gemeinsamen Wurzeln von Maltesern und Johannitern zu erinnern.

Bruder Gerhard vom Hospital zu Jerusalem hatte noch vor dem ersten Kreuzzug ein Hospiz für kranke Pilger im Heiligen Land gegründet. Er war es auch, der die Weichen für einen umfassenden Krankenhausbetrieb und einen eigenen Orden stellte – damals noch unter dem Namen des Heiligen Johannes. Erst später benannten sich die Ordensbrüder in den Malteserorden um. Während die Malteser nach der Reformation katholisch blieben, spaltete sich ein evangelischer Zweig ab, aus dem die Johanniter entstanden.

Vesper soll Gemeinschaft stärken

Seit 2005 wird die Vesper jährlich am 13. Oktober, dem Namenstag des gemeinsam verehrten Seligen Gerhard, in der Klosterkirche Wennigsen gefeiert. Die Predigt wird im jährlichen Wechsel von einem katholischen und einem evangelischen Geistlichen gehalten.

Am Gerhardstag wird aber nicht nur der Mann gefeiert, der um das Jahr 1100 den Grundstein für beide Orden legte – die Vesper und der anschließende Empfang im Klostersaal sollen auch die Gemeinschaft beider Orden und ihrer Werke stärken.

In diesem Jahr leitete Pastor Wichard von Heyden als Pastor der evangelisch-lutherischen Margarathengemeinde Gehrden und des in Ronnenberg ansässigen Johanniter-Ortsverbands Deister gemeinsam mit Diakon Thomas Müller aus Garbsen, dem Ortsseelsorger der dortigen Malteser-Hospizgruppe, die Liturgie. Ulrich Riedl als Kantor und Robin Schwerdtfeger an der Posaune sowie Barbara von Witzleben an der Orgel sorgten für die musikalische Untermalung.

Gerhardsvesper: Feierlicher Auszug aus der Klosterkirche Wennigsen. Quelle: Johanniter/Marcel Schwarzenberger

Von Lisa Malecha