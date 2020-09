Klosterbühne Wennigsen zeigt geplantes Theaterstück als Film

Wennigsen

Das Experiment ist gelungen: Wegen der Corona-Pandemie hat das Werkstatttheater der Klosterbühne Wennigsen sein neues Stück „Freie Sicht“ nicht live vor großem Publikum auf die Bühne bringen können. Statt dessen hatte das junge Ensemble unter der Leitung von Regisseurin Noa Wessel im Frühjahr entschieden, das Stück anzupassen und selbst zu verfilmen.

Der Film hatte am Wochenende Premiere – mit großem Erfolg, wie die organisatorische Leiterin der Klosterbühne, Anja Fahrenbach, berichtet. Die Premiere am Freitagabend und zwei weitere Aufführungen am Sonnabend und Sonntag im Klostersaal waren jeweils sehr gut besucht. Wegen der strengen Abstandsregeln zum Infektionsschutz durften jeweils nur knapp 50 Besucher die Filmvorführungen verfolgen.

Anzeige

Gebannt verfolgt das Publikum im Klostersaal den von der Klosterbühne gedrehten Film. Quelle: Yorck Heerhorst

Weitere NP+ Artikel

Hysterie spitzt sich zu

Das von Marius von Mayenburg geschriebene Stück ist kein leichter Stoff. „Freie Sicht“ handelt von fünf Paaren, die sich aus Angst in einem Raum von der Außenwelt abgeschottet haben und deren einzige Verbindung nach draußen ein Computer mit einer Webcam ist. Von draußen dringen beunruhigende Nachrichten herein – vor allem über ein mutmaßlich höchst gefährliches Paket, das entdeckt worden ist.

Die Protagonisten verdächtigen ihre Kinder, sich gegen sie verschworen zu haben – und gleiten dabei immer tiefer ab in eine Verunsicherung, die geprägt ist von Terrorangst und dem Verlust jeglicher gesellschaftlicher Gewissheiten. Aus nur zwei Perspektiven – der Webcam und der einer Überwachungskamera – zeigt der Film, wie sich die Hysterie und die Ungewissheit in der Gruppe stetig zuspitzen.

Publikum lobt Schauspieler, Schnitt und Dramaturgie

Das Ensemble des Werkstatttheaters hatte die Szenen für den rund 50 Minuten langen Film in wechselnder Besetzung kleiner Teams in den Räumen des Theaters zwischen den Dörfern in Bredenbeck abgedreht. Mit den Reaktionen des Publikums auf ihr Werk sind die Theater- und nun auch Filmmacher sehr zufrieden. „Das Publikum war von Anfang an gefesselt“, berichtet Anja Fahrenbach. Das habe sich auch nach den Aufführungen gezeigt, als kaum jemand aus dem Publikum sofort nach Hause strebte. Stattdessen habe es draußen „intensive Gespräche“ gegeben. Viel Lob sei nicht nur für die Leistungen des Ensembles geäußert worden, sondern auch für den Schnitt und die Dramaturgie des Films.

Abstand ist Trumpf bei der Filmpremiere im Wennigser Klostersaal. Quelle: Yorck Heerhorst

Neue Fähigkeiten entdeckt

„So ist aus der Not heraus geboren etwas völlig Neues entstanden“, sagt Fahrenbach. Für alle Beteiligten sei das Filmprojekt eine ganz neue Erfahrung gewesen. „So sind auch ganz andere schauspielerische Fähigkeiten hervorgetreten.“

Die Klosterbühne hat für Dienstag und Mittwoch, 29. und 30. September, zwei weitere Aufführungen des Films „Freie Sicht“ eingeplant – je ab 19.30 Uhr im Klostersaal. „Je nach Resonanz sind vielleicht im Winter weitere Aufführungen vorgesehen“, kündigt Fahrenbach an. Weitere Infos und Karten unter kloster-bühne.de.

Von Andreas Kannegießer