Wennigsen

Träumereien sind erlaubt. Mehr noch: Träume sind ausdrücklich erwünscht, denn sie bilden den Nährboden für eine neue, für eine bessere Zukunft – auf der Insel Utopia. Wie das Leben auf dieser fantastischen Insel im Reich der Utopie aussehen könnte, das bringt die Klosterbühne Wennigsen ihrem Publikum mit dem Stück „Ein Septembernachtstraum“ nahe. Das Ensemble hat am Wochenende die Premierenvorstellung für dieses Werkstatttheater gezeigt.

Endlich wieder Theater

Endlich wieder eine Premiere, endlich wieder Theater spielen vor Publikum. Für das Ensemble der Klosterbühne mit Regisseurin Noa Wessel hat sich nach der langen Corona-Zwangspause ein großer Wunsch erfüllt. Und ums Wünschen geht es auch bei dem ersten selbst entwickelten Stück „Ein Septembernachtstraum“: Was ist, wenn Wünsche wahr werden? Wie sieht eine ideale Welt der Zukunft aus, wenn wir die Zwänge und Kompromisse aus der Gegenwart hinter uns lassen?

Zur Galerie Utopischer Abendspaziergang führt das Publikum vom Heimatmuseum bis zum Kloster

Aus ihrer ganz persönlichen Wünschesammlung haben die Ensemblemitglieder gemeinsam mit Wessel nach und nach ein Bild von der Insel Utopia entwickelt. Im Mai begannen die Arbeiten am ersten eigenen Stück mit den Themenschwerpunkten Umwelt und Klima, Weltfrieden und der Frage, wie die Menschen künftig zusammenleben wollen. Texte von Klassikern der Philosophie gehören ebenfalls dazu.

„Für uns war die ganze Sache ein großes Experiment. Wir sind mit diesem Stück andere Wege gegangen, auch bei der Umsetzung als Abendspaziergang unter freiem Himmel vom Heimatmuseum bis zum Kloster“, erläutert Regisseurin Wessel. Bei diesem utopischen Spaziergang stoppen das Ensemble und das Publikum an fünf Stationen für verschiedene Spielsequenzen. Dieses Konzept sei auch ein enormes Risiko. „Denn wir wussten ja nicht, wie die Leute auf diese Form reagieren“, sagt die Regisseurin.

Eine beglückende Stunde

Aber die Resonanz während und nach der Premierenvorstellung habe alle Bedenken beiseite gefegt. „Zum Abschluss unserer Spaziergangs haben wir alle noch gemeinsam unter der großen Eiche am Kloster gesessen. Das Publikum ist noch lange geblieben und hat von einer beglückenden Stunde gesprochen“, betont Wessel.

Drei weitere Aufführungen des „Septembernachtstraums“ in Anlehnung an Shakespeares „Sommernachtstraum“ sind in dieser Woche noch vorgesehen – am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Maximal 20 angemeldete Personen dürfen unter Beachtung der 3-G-Regel jeweils bei dem utopischen Spaziergang mitgehen. Auskünfte gibt es auf der Internetseite www.kloster-bühne.de.

Von Frank Hermann