Klokemann und Schubert in der Stichwahl: Das sagen die Bürgermeisterkandidaten zu ihrem Ergebnis

Ingo Klokemann und Ulrike Schubert sind die Sieger im ersten Wahlgang der Wennigser Bürgermeisterwahl. Weil am Sonntag keiner der fünf Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hat, gehen nun der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende und die parteilose Einzelkandidatin am Sonntag. 26. September, in die Stichwahl. Mit 32,52 zu 28,75 Prozent der Stimmen hatte an diesem Abend Klokemann die Nase leicht vorn. Für beide gilt es nun, möglichst viele Wähler der drei ausgeschiedenen Konkurrenten auf ihre Seite zu ziehen.

Es war ein langer Wahlabend in Wennigsen. Insbesondere die Auszählung der mehr als 3400 Briefwahlstimmen nahm viel Zeit in Anspruch. Insgesamt waren 11.741 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Kreuze zu machen. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,53 Prozent. Erst um 21.59 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest. Klokemann, der die Auszählung im Dorfgemeinschaftshaus in Bredenbeck verfolgte, freute sich über „ein gutes Ergebnis“, das Ausdruck eines engagierten Wahlkampfes sei. „Ich bin froh, dass so viele Wähler dies honoriert und mir ihr Vertrauen geschenkt haben“, sagte er.

Gutes Ergebnis „beflügelt“ Klokemann

Bis zur Stichwahl geht nun der Wahlkampf in eine zweite Runde. An den SPD-Ständen zur Bundestagswahl will Klokemann in den kommenden Tagen noch mal Werbung in eigener Sachen machen. „Aber auch der Haustürwahlkampf geht weiter. Das Ergebnis wird mich beflügeln“, ist er überzeugt.

Auch für Ulrike Schubert ist nach dem Wahlkampf vor dem Wahlkampf. „Jetzt geht es noch mal richtig los. Ich habe noch genügend Energie für die kommenden zwei Wochen“, versicherte sie, als ihr Einzug in die Stichwahl feststand. Noch am Abend analysierte sie ihr Abschneiden in den einzelnen Wahlbezirken und gab sich bei aller Freude auch selbstkritisch.

Schubert will vor allem in Wennigsen zulegen

Dass die 52-Jährige ausgerechnet in ihrem Wohnort Wennigsen, wo sie in der Gemeindeverwaltung den Fachbereich Organisation und Ordnung leitet, ein schwächeres Ergebnis einfahren würde, habe sie so nicht erwartet. „Das wurmt mich ehrlich gesagt auch ein wenig. Da werde ich mich in den kommenden Tagen ins Zeug legen“, so die parteilose Kandidatin kämpferisch.

Viel Zeit, sich eine Strategie zurechtzulegen, bleibe nicht. „Allein die Bürger noch mal für den Gang zur Stichwahl am 26. September zu motivieren, wird schon eine Herausforderung“, sagt sie. Für die zeitgleich stattfindende Bundestagswahl sind schon mehr als 2000 Briefwahlanträge eingegangen. „Da muss man jetzt noch mal Überzeugungsarbeit leisten.“

Glückwünsche vom unterlegenen CDU-Kandidaten Armbrust

Schon früh konnten sich Klokemann und Schubert bei der Auszählung von ihren drei Mitbewerbern absetzen. Mit 16,48 Prozent kam CDU-Kandidat Peter Armbrust als Drittplatzierter schon deutlich abgeschlagen ins Ziel. Anschließend präsentierte sich der 54-Jährige als fairer Verlierer. Bereits kurz nachdem das vorläufige Ergebnis feststand, gratulierte er den beiden Siegern des Abends. „Der Wahlkampf war eine sehr intensive Zeit mit vielen interessanten Gesprächen“, sagte er und bedankte sich bei seinen Wählern für die Unterstützung.

Wittrien tröstet sich mit gutem Ergebnis bei der Ratswahl

Grünen-Kandidatin Gun Wittrien musste erst eine Nacht darüber schlafen, um das Ergebnis zu verdauen. Am Ende standen 14,89 Prozent zu Buche. „Natürlich hatte ich mir ein besseres Abschneiden erhofft. Im Gespräch mit den Bürgern habe ich viel Zuspruch erfahren. Daher war die Hoffnung schon groß, es in die Stichwahl zu schaffen“, sagte sie am Montag, als sich die erste Enttäuschung gelegt hatte. Immerhin: Dass sie bei der Wahl des Gemeinderates 920 Stimmen holen konnte, sei „ein Trostpflaster“. Aus einem intensiven Wahlkampf nehme sie zudem viele gute Gespräche mit.

FDP-Kandidat Jost Henkel will politisch jetzt erst richtig loslegen

Auch Jost Henkel kam sich mit dem Einzug in den Gemeinderat trösten. Bei der Wahl zum Gemeindebürgermeister landete der FDP-Kandidat hingegen abgeschlagen mit 7,35 Prozent der Stimmen auf Rang fünf. Als Neubürger, der erst seit 2019 in Wennigsen wohnt, habe der Politikneuling seinen ersten Wahlkampf auch genutzt, um die Gemeinde und ihre Bürger kennenzulernen. „Meine politische Arbeit“, betont der 33-Jährige, „fängt jetzt erst so richtig an.“

