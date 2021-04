Wennigsen

Absicherung im Krankheitsfall, höhere Vergütung nach Qualifikation, Beitragsfreiheit für Kinder ab drei Jahren und eine jährliche Einmalzahlung für Ausstattungsgegenstände: Die Gemeinde Wennigsen hat mit einer neuen Satzung bessere Bedingungen für Tagesmütter und -väter geschaffen. Doch auch wenn sich vieles zum Positiven entwickelt habe, gebe es noch immer viel Luft nach oben, berichten zwei Wennigser Tagesmütter.

In vielen Nachbarkommunen, wie etwa Barsinghausen und Ronnenberg, wird die Kindertagespflege bereits seit Jahren ausgebaut, und die Konditionen für Tagesmütter und -väter werden stetig verbessert. Anders sah dies lange Zeit in Wennigsen aus, wo es seit 2014 keine Veränderungen gegeben hat. „Die Anforderungen der Region, etwa im Bezug auf Fortbildungen, die Räumlichkeiten und Sicherheit, sind allerdings von Jahr zu Jahr gestiegen“, sagt Christina Lambrecht. Die Tagesmutter setzt sich schon lange dafür ein, dass sie und ihre Kolleginnen bessere Arbeitsbedingungen bekommen.

Das wünschen sich die Tagesmütter Auch wenn die neue Satzung einige Verbesserungen mit sich bringt, so haben die Tagesmütter in Wennigsen dennoch viele Änderungswünsche. Christina Lambrecht spricht sich etwa für eine weitere Erhöhung der Stundensätze aus. „Das Niveau ist für Selbstständige immer noch viel zu gering“, sagt sie. Bei der durchschnittlichen Qualifikation werde nach Abzug der Sachkosten ein Stundensatz von knapp 15 Euro bei fünf Kindern erreicht. Allerdings werden Pflegeerlaubnisse nicht immer für fünf Kinder ausgestellt und selbst wenn, ist eine durchgängige und gleichzeitige Belegung der Plätze nicht realistisch. „Für Kindertagespflegepersonen besteht durch die geringen Einkünfte ein hohes Risiko von Altersarmut“, sagt Lambrecht. Und auch die neue Einmalzahlung von 150 Euro sei zwar schön, aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn Tagesmütter müssten viel Geld für notwendige größere Anschaffungen wie etwa Krippenwagen, Spielgeräte im Außenbereich oder für Renovierungen ausgeben. Sich einen Handwerker zu leisten sei bei den erstatten Sachkostensätzen utopisch, sagt Lambrecht. Zudem plädiert sie für einen Mietkostenzuschuss bei der Nutzung externer Räume. Denn um Kinder in Räumen, die nicht die eigenen sind, zu betreuen, müssten derzeit alle fünf Plätze belegt sein – sonst könne die Miete meist nicht bezahlt werden. In anderen Kommunen gibt es dafür schon seit längerer Zeit Unterstützung. Um die Gleichwertigkeit von Krippe und Kindertagespflege sicherzustellen, sei es zudem notwendig, eine Vertretungslösung zu haben. In Barsinghausen etwa gibt es dazu schon ein Konzept. Lambrecht wünscht sich zudem, dass die Tagespflegepersonen aus Wennigsen künftig im Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung und Sport vertreten sind. Denn dort könnten sie ihre Anliegen einbringen und auf Missstände aufmerksam machen.

Nach Beinbruch: Drei Monate ohne Einkommen

Denn die Bedingungen waren in Wennigsen lange Zeit so schlecht, dass schon ein Unfall dazu führen konnte, dass Tagesmütter von heute auf morgen ohne Einkommen dastanden. Das zeigt auch ein Beispiel aus der Gemeinde: „Im April 2019 verunglückte eine langjährige Kollegin von mir. Sie brach sich das Bein und war innerhalb weniger Tage für drei Monate satzungsgemäß ohne Einkommen“, sagt Lambrecht, die seit 2009 als sogenannte qualifizierte Tagespflegeperson in Wennigsen tätig ist.

Und auch ansonsten seien die Bedingungen in Wennigsen eher schlecht gewesen, berichtet auch Kollegin Anja Stephan. Sie bekamen ein „ziemlich mageres Entgelt für eine äußerst anspruchsvolle und gesellschaftlich ja durchaus wertgeschätzte Tätigkeit“, hatte sie noch vor Kurzem in einem offenen Brief an die Gemeinde geschrieben. Die geltende Satzung sei so abschreckend, dass es sich schlichtweg nicht lohne, Kinder aus der Gemeinde aufzunehmen – „weil alle mir bekannten Kommunen im weiten Umkreis eine Kindertagespflegeperson besser unterstützen als Wennigsen“. Dabei würde sie sehr gern Familien, die in der Nähe wohnen, einen Platz anbieten.

Tagesmutter Anja Stephan geht mit ihren „Feldmäusen“ Svea (1, von links), Konstantin (1) und Gwendolyn (2) gerne in den Wald. Quelle: privat

Tagesmütter sind nun im Krankheitsfall abgesichert

Vier Jahre hat es gedauert, bis sich etwas getan hat. Seit 2017 hat die Wennigser Politik über eine Anpassung der Vergütungssätze gesprochen. 2018 wurde die Beitragsfreiheit für Kinder ab drei Jahren in Kitas beschlossen, das sollte auch in der Kindertagespflege berücksichtigt werden und hätte eine Satzungsänderung erfordert. Dennoch dauerte er bis Oktober 2020, bis es einen Entwurf für die neue Satzung gab. Im Februar 2021 erarbeitete die Verwaltung eine Beschlussvorlage, die der Rat kurze Zeit später verabschiedet hat.

Familienservicebüro vermittelt Kontakt Wer an einem Platz bei einer der etwa ein Dutzend Tagesmütter in Wennigsen interessiert ist, kann sich an das Familienservicebüro der Gemeinde unter Telefon (0 51 03) 70 07 22 wenden. Auch ein direkter Kontakt mit den Tagespflegepersonen sei durchaus üblich und erwünscht, sagt Lambrecht. Sie selbst hat ab Frühsommer/Sommer 2022 einen Platz frei. „Besonders einladen möchte ich vegan lebende Familien: In der Kinderstube gibt es eine vollwertige, rein pflanzliche Ernährung“, sagt Lambrecht. Weitere Infos und Kontaktdaten finden Interessierte auf kindertagespflege-finden.de.

Eine der wohl wichtigsten Neuerungen: Tagesmütter sind bei Unfällen und Krankheit nun abgesichert. „Es ist schön, dass die unbedingt notwendige Absicherung im Krankheitsfall nach so vielen Jahren endlich aufgenommen wurde“, sagt Lambrecht. Auch die Stundensätze wurden angehoben. Zudem bekommen Tagespflegepersonen nun eine jährliche Einmalzahlung von 150 Euro, und für neue Kolleginnen und Kollegen gibt es eine Startfinanzierung von 500 Euro. „Die Beitragsfreiheit ab dem dritten Geburtstag sorgt für Entspannung bei Eltern und ermöglicht uns eine längere Belegung unserer Plätze“, sagt Lambrecht.

Tagesmütter wünschen sich mehr Förderung

„Angesichts des schon länger bestehenden Mangels an Plätzen, ist es für mich absolut unverständlich, warum diese kleinkindgerechte, flexible und kostengünstige Form der Kinderbetreuung durch die Gemeinde so wenig gefördert und nicht ausgebaut wird“, sagt Lambrecht. Sie betont, dass die Kindertagespflege in Wennigsen durch die gute und beständige Arbeit einer Gruppe langjähriger Tagesmütter schon seit Jahren einen sehr guten Ruf genieße.

Von Lisa Malecha