Wennigsen

Über einen Scheck in Höhe von 500 Euro hat sich die Jugendfeuerwehr Wennigsen freuen dürfen. Silke Schwing überreichte am Freitagabend vor dem Feuerwehrhaus den symbolischen Scheck. Den gab es zum Dank für die Unterstützung am Tag der offenen Tür der Bankfiliale.

„Wir wollten einfach Danke sagen“, erklä...