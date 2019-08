Wennigsen

„Euch kommt das hier alles ganz groß und aufregend vor.“ So haben zwölf Neuntklässler als Paten jetzt die neuen KGS-Schüler begrüßt. Insgesamt 114 Kinder haben am Freitag ihre Schullaufbahn an der Sophie-Scholl-Gesamtschule begonnen. Und die Nervosität war einigen der Fünftklässler deutlich anzusehen, als sie mit großen Augen das Programm zu ihrer Einschulung verfolgten, ihre neuen Klassenlehrer kennenlernten und ihrer neuen Schulleiterin ganz nah kamen.

Denn Schulleiterin Birgit Schlesinger schlüpfte am Freitag in der Sporthalle in die Rolle einer Schülerin: Mit Cap, Schultüte, Ranzen und Jeansjacke ausgestattet gesellte sie sich zu den Fünftklässlern und lies sich von Realschulzweigleiterin Sabrina Riedel erklären, ob sie an der KGS ihr Handy benutzen oder Kaugummi kauen darf, und wie dieser erste Schultag überhaupt abläuft. Auch die Sechstklässler begrüßten ihre neuen Mitschüler – mit kleinen Sketchen, musikalischen Darbietungen, Tanzeinlagen und guten Wünschen.

Mehr Fünftklässler als im Vorjahr

Die Anmeldezahlen sind im Vergleich zum vergangenen Schuljahr gestiegen: 2018 waren 100 Schüler in den fünften Klassen der Sophie-Scholl-Gesamtschule gestartet. In fünf fünften Klassen werden die Kinder nun in diesem Jahr unterrichtet. „Wir sind fünfzügig, weil wir wissen, dass es jedes Jahr viele Rückläufer gibt, die vom Gymnasium zu uns wechseln wollen“, sagt Schulleiterin Schlesinger. Doch das stellt für die Schule auch ein Problem dar: „Im vergangenen Jahr hatten wir in den sechsten und siebten Klassen schon einen Aufnahmestopp.“ Dann werden nur noch Kinder aus Wennigsen angenommen. „Irgendwann sind die Klassen einfach voll.“

Von Lisa Malecha