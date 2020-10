Wennigsen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover reagiert auf die Corona-Infektionen der vergangenen Tage im Umfeld der Sophie-Scholl-Gesamtschule ( KGS) in Wennigsen: Am Donnerstag, 29. Oktober, hat die Behörde in einer Allgemeinverfügung eine Maskenpflicht für die KGS angeordnet. Diese gilt nach Mitteilung der Regionsverwaltung ab Montag, 2. November, auf dem gesamten Schulgelände, außerdem auf den Abstellplätzen für Fahrräder und den angrenzenden Parkplätzen und Gehwegen in einem Umkreis von 200 Metern. Mund-Nase-Bedeckungen sind demnach sowohl während des Unterrichts als auch in den Pausen zu tragen, teilt das Gesundheitsamt mit. Noch in den Herbstferien hatte das Gesundheitsamt eine Reihentestung von 170 Schülern und Lehrern angeordnet. 21 Personen waren dabei positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Zahl der akut Covid-19 infizierten Menschen in Wennigsen ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag von 18 auf 21 gestiegen. Gleichzeitig ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert allerdings von 55,7 auf 48,8 gesunken. Dieser Wert gibt jeweils an, wie viele Menschen sich innerhalb der vergangenen sieben Tage in der Gemeinde bezogen auf 100.000 Einwohner neu infiziert haben. Insgesamt sind nach Mitteilung der Regionsverwaltung 58 Menschen in Wennigsen seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Von Andreas Kannegießer