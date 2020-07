Wegen der Corona-Pandemie sind zahlreiche Kleidersammlungen ausgefallen. Die Wennigser Jusos haben nun ihre eigene Aktion gestartet. Die Spenden gehen an das DRK.

Am Freitag haben Arne Kaiser (links) und Tobias Möller vom DRK Wennigsen am Hagemannplatz in Wennigsen Altkleider gesammelt. Quelle: Malte Oelrich