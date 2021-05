Evestorf

In einer neuen Kooperation bieten die kommunalen Jugendpflege aus Wennigsen und Gehrden zum ersten Mal eine gemeinsame Juleica-Ausbildung für engagierte Helfer und Helferinnen in der Jugendarbeit an. Während eines mehrtägigen Seminars im und am Dorfgemeinschaftshaus in Evestorf lernen 16 Jugendliche im Alter von 15 bis 21 Jahren alle wichtigen Grundlagen kennen, um künftig selbst Angebote der Jugendarbeit betreuen zu können. Zum täglichen Ablauf in Corona-Zeiten gehören auch Schnelltests sowie Hygiene- und Abstandsregeln.

Tägliche Corona-Tests

„Wir wollen kein Risiko eingehen, darum testen wir jeden Morgen. Außerdem haben wir unser Programm nach draußen Himmel verlegt. Dafür bietet der Außenbereich hier am Evestorfer Dorfgemeinschaftshaus ideale Bedingungen“, sagt Jugendpfleger Christoph Knoke, der gemeinsam mit Kerstin Kohl aus Wennigsen und mit Christian Hilgers aus Gehrden den Juleica-Kurs leitet.

Ursprünglich war die Ausbildungswoche in den Osterferien vorgesehen. Doch wegen der damals hohen Corona-Inzidenzen entschieden sich die Jugendpflegen für einen späteren und auf viereinhalb Tage verkürzten Termin sowie für eine Beschränkung der Gruppengröße. Mit 16 Teilnehmern seien die sicheren Abläufe unter Corona-Bedingungen nun gut zu steuern.

Theorie und Praxis vereint

Zum Lehrplan für die künftigen Jugendgruppenleiter gehört ein umfangreicher Theorieteil mit Informationen über Rechtsfragen, Kinder- und Jugendschutz, Rollenverhalten, Motivation, Aufsichtspflichten, Konfliktlösungen, Gruppen- und Spielpädagogik sowie vieles mehr. Außerdem müssen die Jugendlichen im Anschluss an den Lehrgang ein zehnstündiges Praktikum absolvieren, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden.

„Für uns in der Jugendpflege ist dieser Juleica-Kurs sehr wichtig, damit wir neuen Nachwuchs für unser ehrenamtliches Helferteam ausbilden können. Denn in diesem Bereich findet bei uns derzeit ein Generationswechsel statt“, erläutert Knoke. Angebote wie etwa die beliebten „Ferien ohne Koffer“ im Wasserpark Wennigsen seien ohne diese Hilfe kaum machbar.

Joshua (von links) aus Bredenbeck sowie Svea (Leveste ) und Kristina (Gehrden) wollen sich ehrenamtlich für Kinder und Jugendliche engagieren - und wünschen sich ein baldiges Ende der Corona-Einschränkungen. Quelle: Frank Hermann

Der 15-jährige Joshua aus Bredenbeck hat sich vorgenommen, nach seiner Juleica-Ausbildung als Helfer bei der Jugendpflege in Wennigsen einzusteigen – auch mit Blick auf die „Ferien ohne Koffer“. Er könne sich vorstellen, dort im Betreuerteam mitzumachen. Auf die ehrenamtliche Arbeit mit jungen Menschen im sportlichen Bereich freut sich die 16-jährige Svea aus Leveste, zu deren Hobbys unter anderem die DLRG gehört. Außerdem kann sich Svea vorstellen, später im Berufsleben mit Kindern zu arbeiten. Und auch die 16-jährige Kristina aus Gehrden liebäugelt damit, künftig junge Nachwuchssportler zu betreuen. Vermutlich im SV Gehrden. Konkret geplant sei das aber noch nicht. „Auf jeden Fall bestärkt mich diese Juleica-Ausbildung in meinem Wunsch, in Zukunft mit Kinder und Jugendlichen zu arbeiten“, betont Kristina.

Sehr belastende Situation

Ein großer Wunsch eint die drei angehenden Jugendgruppenleiter ebenfalls: Sie wollen endlich wieder ein normales Leben ohne Corona-Einschränkungen führen. Joshua lernt zum Beispiel seit mehreren Monaten ausschließlich zu Hause im Distanzunterricht und spricht von einer „sehr belastenden Situation“. Ähnlich ist die Situation bei Kristina: Nach fünf Monaten im Home-Schooling darf sie seit wenigen Tagen wieder ihre Schule besuchen und freut sich, „endlich wieder andere Menschen zu sehen“. Svea vermisst in der Corona-Krise, ihren Hobbys nachgehen zu können: „Schwimmen und Klettern fällt komplett weg“. Sie könne es kaum erwarten, den Verzicht und die Einschränkungen wegen der Corona-Krise bald hinter sich zu lassen.

Von Frank Hermann