Wennigsen

Lange war unklar, ob ein Ferienprogramm wegen der Corona-Pandemie angeboten werden kann. Jetzt steht fest: Die Jugendpflege hat mit mehreren Kooperationspartnern ein Programm zusammengestellt – allerdings ein deutlich eingeschränktes. Die Gruppen sind wegen Corona kleiner als sonst, sodass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Anmeldungen für das diesjährige Ferienprogramm Wennigsen sind ab sofort möglich.

Schon ein Blick auf die Homepage zeigt deutlich, dass sich die Corona-Pandemie erheblich auf das Ferienprogramm der Jugendpflege auswirkt: Statt der üblichen 70 bis 80 Programmpunkte werden in diesen Sommerferien nur rund 20 Termine angeboten. „Der Jugendpflege Wennigsen ist es trotzdem wichtig, den Kindern grade in diesen Zeiten ein paar schöne Unternehmungen zu bieten“, sagte Jugendpflegerin Kerstin Kohl.

Tagesausflüge entfallen

Das Team der Jugendpflege hat das Programm nach den geltenden Hygieneregeln überprüft und angepasst indem zum Beispiel die Teilnehmendenzahlen reduziert oder Veranstaltungen ins Freie verlegt wurden. „Leider hielten nicht alle Aktionen dieser Prüfung stand und mussten ganz aus dem Programm genommen werden“, sagt Kohl. Unter anderem verzichtet die Jugendpflege in diesem Jahr auf Ausflüge in Museen oder in den Zoo. „Das ist einfach schwierig, weil wir mit der Kindergruppe die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt hätten“, sagt sie.

Auch zahlreiche Aktionen von Vereinen mussten abgesagt werden. „Das Team der Jugendpflege möchte sich bei allen Vereinen und Institutionen bedanken, die für dieses Jahr Aktionen für das Ferienprogramm geplant hatten, auch wenn sie leider doch nicht durchgeführt werden können“, betont Kohl. "Wir freuen uns umso mehr, dass das Ferienprogramm 2020 nun doch, wenn auch in kleinerem Umfang, startet."

Angeboten werden unter anderem Yoga, Erste-Hilfe-Kurse, Karate und Selbstverteidigung und ein Buchbinderkurs oder Abenteuerspiele im Wald. „Jetzt müssen wir abwarten, wie das Angebot angenommen wird“, sagt Kohl.

Ferien ohne Koffer an drei Standorten

Auch das Betreuungsangebot Ferien ohne Koffer" wurde für diesen Sommer verändert. Der gewohnte Standort im Wasserpark Wennigsen steht in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Baumaßnahmen nicht zur Verfügung. „Deshalb wird das Projekt nun auf mehrere Standorte mit kleineren Kindergruppen und kontinuierlichen Betreuerteams aufgeteilt, um den geltenden Hygienevorschriften zu entsprechen“, erläutert Kohl. Ferien ohne Koffer werden erstmals im Jugendhaus in Wennigsen, am DGH Evestorf und im Jugendraum Bredenbeck im Bonhoefferhaus angeboten. Dort gibt es jede Woche ein festes Betreuerteam, um zu vermeiden, dass die Kinder mit zu vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommen.

Anmeldungen ab sofort möglich

Für alle Angebote des Ferienprogramms sowie für die "Ferien ohne Koffer" sind Anmeldungen unter jugendpflege-wennigsen.de/ ferienprogramm möglich.

Von Lisa Malecha