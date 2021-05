Wennigsen

Der Johanniterhaus am Kloster in Wennigsen lädt in seinen Sommergarten, der im vergangenen Jahr eröffnet wurde, ein. Dort gibt es ab dem 1. Juni Speisen und Getränke und an den Wochenenden auch Livemusik – unter anderem von Leon Braje von „The Voice of Germany“. Zudem nehmen Hotel, Restaurant und die Tagungsräume wieder den geregelten Betrieb auf.

Diese Musiker kommen in den Sommergarten

Sechs Konzerttermine stehen bereits fest, berichtet Geschäftsleiter Marco Kurzok. Den Start machen am Sonntag, 13. Juni, Oxana Voytenko (Gesang) und Boris Netsvetaev (Piano). Die ausgebildete Sängerin ist dafür bekannt, musikalische und kulturelle Grenzen aufzulösen. 2011 gründete sie das Oxana-Voytenko-Jazzquartett, für das sie selbst Songs schreibt und moderne Kompositionen arrangiert. Pianist Netsvetaev studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Hamburg. 2002 gründete er mit Philipp Steen und Kai Bussenius das Hammer Klavier Trio, mit dem er zwei Alben vorgelegt hat.

Die Sängerin Oxana Voytenko präsentiert klassische und moderne Jazzmelodien. Quelle: privat

Am Sonntag, 18. Juli, kommen dann Anja Ritterbusch (Gesang), Eike Wulfmeier (Piano) und Peter Schwebs (Kontrabass) in den Sommergarten und unterhalten die Besucher mit Jazz. Ritterbusch leitet unter anderem seit 2010 den Jazzchor After Six und lehrt Gesang (Jazz/Rock/Pop) an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover .

David Lübke (Gitarre und Gesang) liefert am Sonntag, 22. August, die Musik am Nachmittag. Der junge, charismatische Sänger ist unterwegs mit deutschsprachigen Liedern, einer Gitarre und einem fünfsaitigen Banjo. Begleitet wird er von dem Münchner Geiger Max Eisinger und dem Berliner Cellisten Moritz Brümmer.

Leon Braje kommt dann am Sonntag, 5. September, in den Sommergarten. Braje ist vielen aus der Sendung „The Voice of Germany“ bekannt, bei der er es 2016 ins Viertelfinale schaffte. Braje ist in Ronnenberg aufgewachsen und lebt noch immer dort. Bereits mit sechs Jahren lernte er Gitarre spielen, es kamen afrikanische Gitarren und Klavier dazu.

Anja Ritterbusch und Eike Wulfmeier sind am 18. Juli für die Musik zuständig. Quelle: Jo Titze

Clara Däubler (Kontrabass), Max Eisinger (Violine) und David Mohr (Gitarre) sorgen dann am Sonntag, 19. September, für das Entertainmentprogramm.

Den Abschluss machen Stephan Abel (Saxophon) und Peter Schwebs (Kontrabass) am Sonntag, 8. Oktober. Alle Konzerte beginnen jeweils um 14 Uhr. Weitere Informationen zu den Musikern finden Interessierte auch unter Johanniterhaus-wennigsen.de/livemusik.

Das Team vom Johanniterhaus Wennigsen freut sich, wieder öffnen zu dürfen. Quelle: Daniel George

Sommergarten öffnet ab 18 Grad Außentemperatur

Doch nicht nur an den Sonntagen mit Livemusik hat der Sommergarten geöffnet. Besucher werden hier jeweils freitags von 14 bis 19 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 12 bis 19 Uhr begrüßt – sofern das Thermometer 18 Grad oder mehr anzeigt und es nicht regnet. Zudem bietet das Restaurant des Johanniterhauses immer dienstags bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr einen Mittagstisch an.

Geschäftsleiter Kurzok berichtet, dass außerdem ab Juni auch die Tagungsräume im Johanniterhaus wieder zur Verfügung stehen und die Räume auch für Events, wie etwa Hochzeiten, wieder gebucht werden können.

Von Lisa Malecha