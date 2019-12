Seit Montag brennt das Friedenslicht aus Bethlehem wieder in Wennigsen. Familie Crüwell hat die Flamme am vierten Adventssonntag aus Völksen geholt und am Tag vor Heiligabend in die Klosterkirche getragen. Dort können die Besucher der Weihnachtsgottesdienste eigene Kerzen entzünden.