In Wennigsen boomt der Fahrradverkauf

Am 20. April war es bei Reifen-Röttger soweit: Die Familie Bullerdiek durfte wieder Fahrräder verkaufen. „Dann gab es den Run“, erzählt Susanne Bullerdiek. Lange Schlangen wie in den großen Fahrradläden in der Stadt habe es zwar nicht gegeben, aber auch bei ihnen mussten Kunden vor der Tür warten. „Hier war ein ständiges Kommen und Gehen“, berichtet die Geschäftsfrau.

E-Bikes stark im Trend

„Viele haben gesagt: Wir fahren dieses Jahr nicht in den Urlaub“ – da habe man das Urlaubsgeld eben in ein neues Fahrrad investiert, erklärt Bullerdiek das Umsatzplus in ihrer Kasse. Dabei seien E-Bikes stark im Trend. Fast 50 Prozent der Verkäufe machten sie mittlerweile aus, schätzt ihr Sohn Sven. Sie verkauften aber auch viele Räder aus dem Cross- und Trecking-Bereich, sagt Susanne Bullerdiek.

Ein weiterer Grund für die gestiegenen Fahrradverkäufe: Viele seien auf das Rad umgestiegen, statt sich während der Corona-Krise in volle Busse und Bahnen zu quetschen. Dabei profitiere das Geschäft auch von seiner Lage. „Viele möchten den Service vor Ort haben“, sagt Bullerdiek. Somit gab es im Familienbetrieb viel zu tun. Auch während der Schließung konnten die Bullerdieks weiter Räder reparieren. „Dann bleiben die Fahrräder auch mal hier stehen – weil wir so viel zu reparieren haben.“

Boom wird nicht anhalten

Überzeugt ist auch Thorsten Bleth von seinem neuen Rad. Er hatte sich vergangene Woche beraten lassen und war nach einer Probefahrt von dem Modell überzeugt. „Wichtig ist, dass man eine Probefahrt macht“, erklärt Bullerdiek. Denn häufig finde der Kunde ein Rad zwar ästhetisch ansprechend, es passe jedoch nicht zu dem, was er damit vorhat. Auch Bleth hatte ursprünglich ein anderes Modell im Blick, doch nun ist er mit seinem Kauf zufrieden – und der hat ausnahmsweise nichts mit der Corona-Krise zu tun. „Das war schon länger geplant“, sagt er. Ein Ausflug ist schon vorgesehen. „Wir haben den Deister vor der Tür“, sagt er, bevor er auf sein neues Rad steigt.

„Das war schon toll“, sagt Bullerdiek mit Blick auf die gestiegenen Fahrradverkäufe. Trotzdem glaubt sie nicht, dass der Boom anhalten wird. Gerade ein E-Bike sei eine Anschaffung, die man nicht häufig tätige. „Es kommen halt auch andere Zeiten“, weiß sie. Kein Mensch wisse in der derzeitigen Lage, was die Zukunft bringt. Die Familie habe in der Krise mitbekommen, wie Geschäftsleute, die gerade erst geöffnet hatten, sofort wieder schließen mussten. In ihrem Laden hätten Aktionen ausfallen müssen: „Wir hatten für Anfang April einen Tag der offenen Tür geplant“, sagt Bullerdiek. Doch der wurde wegen Corona abgesagt.

