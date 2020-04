Die Obstplantage in Wennigsen-Holtensen reagiert auf die Corona-Krise. Der Verkauf ist aus dem Hofladen an die frische Luft verlagert worden. Und die Familie Zabel freut sich über neue Kunden, die vor allem zu Beginn der Kontaktbegrenzungen viel Obst auf Vorrat gekauft haben.

Hohe Nachfrage in der Corona-Krise: Obstplantage Zabel hat viele Neukunden

