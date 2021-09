Für die Opfer des Hochwassers am Rhein packt die Feuerwehr Bredenbeck nicht nur vor Ort beim Wiederaufbau an. Sie hat auch schon mehr als 10.000 Euro für Feuerwehrleute gesammelt, die selbst schwer betroffen sind.

Hilfe für die Flutopfer: Die Feuerwehr Bredenbeck ist am Wochenende erneut im Katastrophengebiet am Rhein und hat zudem schon mehr als 10.000 Euro an Spenden gesammelt. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck