Helfer gesucht: Mühlendammweg in Wennigsen soll sauberer werden

Wennigsen könnte so schön sein. Auf dem etwa 1000 Meter langen Spazierweg vom oberen Mühlenteich bis zum Kloster geht es vorbei an idyllisch gelegenen Teichen und üppig blühenden Rabatten. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) tut sein Bestes, damit der Mühlendammweg, Wennigsens grüne Achse, einen gepflegten Eindruck macht. Doch immer wieder müssen sich die Verantwortlichen des Vereins über liegengebliebenen Müll ärgern.

„Aufgabe übersteigt unsere Möglichkeiten“

„Mitglieder des Vereins haben immer wieder Müll gesammelt“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Wilfried Harting. Sogar mit Wathosen seien die Freiwilligen schon in den Graben gestiegen, um die Rinne zu entkrauten und das Gestrüpp zurückzuschneiden. Doch alleine kommt der Verein nicht dagegen an. Harting wird deutlich: „Der Verein übernimmt keine Verantwortung für den ungepflegten Zustand des Wanderweges, den verkrauteten und zugewucherten Mühlenbetriebsgraben, den Müll überall und die verdreckten Wege“, sagt er. Nicht entsorgte Reste vom Entenfüttern lockten außerdem Ratten an den unteren Mühlenteich. „Die große Aufgabe der Pflege übersteigt leider die Möglichkeiten unseres ehrenamtlichen Engagements“, bedauert Harting.

Die Gemeinde komme der Pflege des Wegs nicht nach, kritisiert der VVV. Quelle: Stephan Hartung

„Gemeinde tut zu wenig“

Der VVV sieht die Gemeinde in der Pflicht, besser dafür zu sorgen, dass der Mühlendammweg vom Wehr bis zum Kloster einen gepflegteren Eindruck macht. Hier tut die Gemeinde nach Meinung des Vereins nach wie vor zu wenig. Mit der Verwaltung sei eigentlich vereinbart, dass für das Ausschneiden des Mühlenbetriebsgrabens alle zwei Jahre eine Firma beauftragt werden soll, sagt Harting. Auch der gemeindeeigene Bauhof käme mit der Pflege nicht nach, obwohl er sich sehr bemühe.

Wer will Grünpate werden?

Der Verein sucht nun Grünpaten, die mithelfen, alles sauber zu halten. „Wir würden uns mehr Grünpaten unter den Anliegern wünschen“, sagt Harting. Einige Anwohner täten bereits ihr Bestes – etwa am Gebäude des Geschäfts Müller Mode, hinter dem Spritzenhaus und am Feuerwehrplatz.

Auch im Mühlenteich schwimmt Müll. Quelle: Stephan Hartung

Wer ebenfalls eine Patenschaft übernehmen will, erreicht den VVV per E-Mail an info@vvv-wennig­sen.de.

Von Jennifer Krebs