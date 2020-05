Anlieger ärgern sich über Raser in der Spielstraße

Wennigsen

Die Corona-Krise nervt momentan wohl die meisten Menschen. Aber nicht nur das Virus sorgt für schlechte Laune: „Wir Selbständigen in Wennigsen haben zur Zeit zwei Probleme: Corona und die Baustelle auf der Hauptstraße“, sagt Gunnar Supper. Er betreibt sein Geschäft für Buchbinderei und Digitaldruck an der Hagemannstraße. Und was er dort täglich erlebt, hat mit der Baustelle auf der Ortsdurchfahrt zu tun.

„Während sich bei Corona die Zahlen hoffentlich zum Guten ändern, wird die Baustelle nur wandern. Bis zu zwei Jahre wird es dauern, bis alles fertig und so schön ist, wie es uns die Gemeinde und das Planungsbüro versprochen haben und der Rat beschlossen hat“, sagt Supper. Seine Beobachtung: Durch die Baustelle und die Sperrung der Heitmüller-Kreuzung nutzen Autofahrer gern als Umleitung die Hagemannstraße. „Von der alten Post bis zum Husener Weg ist diese aber eine Spielstraße“, sagt der Geschäftsmann. In einer Spielstraße dürfe aber nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. „Das heißt: So langsam fahren, wie ein Fußgänger geht. Doch die wenigsten Autofahrer halten sich daran“, so Supper.

Die Spielstraße ist nicht neu, sondern hat diesen Status bereits seit dem Umbau im Jahr 2006. Suppers Wahrnehmung wird statistisch unterfüttert. „Im vergangenen Jahr gab es eine Messung: 98 Prozent der Fahrer waren zu schnell unterwegs“, sagt der Ratsherr, der in dieser Funktion auch oft in der Kommunalpolitik auf den Missstand hinweist.

Wildwest auf dem Motorrad

Was ihm wichtig ist zu betonen: Es sind nicht nur die Autofahrer. „Motorradfahrer versuchen sich im Einradfahren, da wird dicht aufgefahren und gedrängelt. Und auch die Radfahrer fahren hier mit einem Affenzahn durch.“ Neulich habe er sogar gesehen, wie ein Motorradfahrer nach einem Radfahrer getreten habe. „Er hat ihn nicht getroffen, aber ich finde das schon ziemlich aggressiv.“

Die fehlende Rücksichtnahme ist das eine Problem, der Sicherheitsaspekt das andere. „Meine Bitte ist, dass alle Verkehrsteilnehmer in der Hagemannstraße Schrittgeschwindigkeit fahren. Das ist für alle auszuhalten. Es kostet nur Sekunden, nicht das ganzes Leben“, sagt Supper. Wenn erst wieder die Senioren aus dem Domizil gegenüber auf der Straße unterwegs sein dürften, sei das besonders wichtig.

Das ist eine Spielstraße Die Straßenverkehrsordnung (StVO) spricht von einem verkehrsberuhigten Bereich, gemeint ist damit im Volksmund die Spielstraße. Fußgänger dürfen dort die gesamte Straße nutzen, Kinder überall spielen – weshalb die anderen Verkehrsteilnehmer langsam und vorsichtig fahren müssen. In diesen Abschnitten schreibt der Gesetzgeber Schrittgeschwindigkeit vor. Wie hoch diese sein darf, regelt die StVO aber nicht. Gerichtsurteile dazu schwanken zwischen 4 und 15 Stundenkilometern.

Von Stephan Hartung