Wennigsen

„Wir leben Kinderrechte“ ist das Motto des Unicef-Programms, mit dem die Grundschule Wennigsen binnen eines Jahres zur zertifizierten Kinderrechteschule werden möchte. Dafür wollen sich Kollegium, Schulleitung und Schüler noch intensiver mit Kinderrechten beschäftigen.

„Rechte und Demokratie sind Themen, die schon länger fest in unserer Schule verankert sind“, sagt Schulleiterin Melanie Engelke. Nun sollen speziell die Kinderrechte mithilfe des Programms des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen weiter vertieft und in den Mittelpunkt der Schulgemeinschaft gestellt werden.

Landesweit nur 38 Schulen dabei

Aus ganz Niedersachsen sind lediglich 38 Schulen in der Pilotphase angemeldet. Bis zum Sommer 2023 gilt es, insgesamt sieben Stufen zu durchlaufen. Es geht um Themen wie Beteiligung, Vielfalt und Nichtdiskriminierung, Gewaltprävention und Kinderrechte. Neben vielfältigen Aktionen für Schüler gehören auch pädagogische Tage für das Schulpersonal dazu. „Wir werden das Thema Kinderrechte auch in den täglichen Unterricht integrieren“, erklärt Lehrerin Diana Braunholz, die das Projekt an der Grundschule Wennigsen koordiniert.

Passend zum Klimastreik am 24. September setzten sich die Schülerinnen und Schüler beispielsweise mit dem 24. Kinderrecht auseinander: Jedes Kind hat das Recht auf eine saubere und sichere Umwelt. Ihre Wünsche und Gedanken dazu formulierten die Mädchen und Jungen auf bunten Karten, die dann auf Pinnwänden gesammelt und präsentiert wurden.

„Wir wollen Kinder stärken“

Als das Kultusministerium im Frühjahr zur Teilnahme an dem Unicef-Programm aufrief, war Schulleiterin Engelke sofort überzeugt: „Das passt zu unserer Schule.“ Elemente wie Mitspracherecht sind hier dank eines aktiven Schülerrats, der beispielsweise in die Gestaltung des Schulhofs eingebunden wird, längst gelebte Praxis. „Wir wollen Kinder stärken, sie dabei unterstützen, mündige und demokratische Bürgern zu werden. Dafür legen wir frühzeitig den Grundstein“, erklärt sie.

Auch in anderen Bereichen bringt die Wennigser Grundschule schon gute Voraussetzungen mit. Das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderungen passt beispielsweise zur Inklusion. Zudem engagiert man sich für den Klimaschutz und ist Teil des Programms „Schule für Afrika“ von Unicef. Kurzum: „Wir verstehen uns schon länger als Schule, in der die Rechte der Kinder eine wichtige Rolle spielen“, sagt Engelke. „Mit der Zertifizierung wollen wir es jetzt offiziell machen.“

Von André Pichiri