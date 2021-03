Wennigsen

Die Bedeutung von schnellem Internet ist vielen Wennigsern gerade im vergangenen Corona-Jahr klar geworden. Wenn ganze Familien sich das Netz teilen, um ihren Alltag mit Lernen und Arbeiten so gut es geht weiter gestalten zu können, dann zeigt sich schnell: Die Bandbreite reicht vielerorts nicht aus. Um diesem Missstand etwas entgegenzusetzen, hat Bürgermeister Christoph Meineke nun mit dem Telekommunikationsanbieter htp einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. „Unsere Gemeinde erhält dadurch eine zukunftsfähige Infrastruktur.“

Die Zusammenarbeit mit htp habe laut Meineke auch in der Vergangenheit gut funktioniert. So sind dank htp in einigen Ortsteilen die Schulen bereits an das Glasfasernetz angeschlossen. Nun kommen noch die VHS Calenberger Land und die Freie Waldorfschule Sorsum dazu. Und um diesen schnellen Internetzugang auch Privathaushalten bereitstellen zu können, beginnt Mitte April die erste Aktionsphase, berichtet htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann.

„Es geht dann in der Wennigser Mark los mit dem Vertrieb. Es folgen Bredenbeck, Wennigsen, Degersen, Sorsum und Holtensen“, führt Heitmann fort. Wenn sich mindestens 40 Prozent der Haushalte eines Ortes für einen Vertrag mit htp entscheiden, steht dem Ausbau nichts mehr im Weg. „Auf diese Zahl kommen wir definitiv“, sagt Heitmann, denn es handele sich um ein gutes Angebot.

Der Kooperationsvertrag wurde jetzt von Bürgermeister Christoph Meineke (r.) und htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann unterschrieben. Quelle: Janna Silinger

Kostenloser Anschluss – dafür 24 Monate Vertragslaufzeit

Die Kosten für die Verlegung des Kabels übernimmt htp, dafür sind die Haushalte verpflichtet, einen Vertrag über 24 Monate abzuschließen. Alle Bandbreiten kosten zwölf Monate lang 19,95 Euro, für das folgende Jahr hängt es von der Leistung ab, wie stark der Preis ansteigt. Im Anschluss kann der Vertrag gekündigt werden, die Leitung bleibt. Das Unternehmen investiert laut Heitmann 16,5 Millionen Euro.

Ein Kritikpunkt an dem Vorhaben sei das scheinbare Übergehen der Ortschaften Agestorf, Egestorf, Steinkrug und Waldkater gewesen, erzählt Heitmann weiter. „Es ist aber keinesfalls so, dass wir die Rosinen rauspicken.“ Htp plane in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, für jene vier Ortsteile Fördermittel zu beantragen, mit denen anschließend Glasfaserkabel gelegt werden können. „Eigenwirtschaftlich ist das nicht möglich“, erklärt Heitmann, „da diese Bereiche dünn besiedelt oder infrastrukturell zu weit entfernt sind“. Er versichert jedoch: Es soll in ganz Wennigsen Glasfaseranschlüsse geben.

Die erste Vertriebsphase dauere erfahrungsgemäß um die acht Wochen. Eine Infoveranstaltung sei zu Corona-Zeiten nicht möglich, es wird aber Postwurfsendungen geben, vielleicht auch Einzelgespräche an der Haustür, sagt Heitmann. Im Anschluss beginne dann die drei- bis viermonatige Feinplanung, dann fange das Unternehmen bereits mit den Tiefbauarbeiten an. Auch das könne pro Ortsteil sechs Monate bis zu einem Dreivierteljahr in Anspruch nehmen.

Bis 2026 sollen die Arbeiten beendet sein. Dann hat fast die ganze Gemeinde schnelles Internet (Symbolbild). Quelle: Carsten Rehder

Glasfaseranschluss steigere den Wert der Immobilie

Bis 2026 sollen dann rund 6870 Haushalte und 510 Betriebe schnelles Internet haben, sagt Heitmann zufrieden. Es sollen dann Internetzugänge mit Bandbreiten von 250 bis 1000 Mbit/s zur Verfügung stehen. „Dadurch wird mit Sicherheit auch Wennigsen als Standort in Hannovers Speckgürtel an Attraktivität dazugewinnen“, ist der Geschäftsführer von htp überzeugt.

Und was Corona betrifft, ist er sicher: „Das wird die Arbeitswelt auch nachhaltig verändern. Ich glaube nicht, dass alle zukünftig wieder in ihre Büros fahren.“ Glasfaseranschluss sei eine Investition in die Zukunft, die im Übrigen, davon ist auch Meineke überzeugt, den Wert der eigenen Immobilie steigert. „Wer jetzt nicht mitzieht, muss dann später den Anschluss aus eigener Tasche zahlen.“ Das koste um die 2500 Euro, bestätigt Heitmann dem Bürgermeister.

Von Janna Silinger