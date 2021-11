Holtensen

Viel Zeit und gute Nerven benötigen Autofahrer aktuell auf der B217 im Bereich Holtensen. Eine im Zuge von Glasfaserarbeiten eingerichtete Baustelle sorgt auf der Ortsdurchfahrt (Hamelner Straße) für massive Behinderungen. Am Mittwochnachmittag staute sich der Feierabendverkehr aus beiden Richtungen über mehrere Kilometer.

Bei dem Bauprojekt handelt es sich um den Abschluss der Glasfaserverlegung von Evestorf über Holtensen nach Bredenbeck. Auf der rund drei Kilometer langen Strecke muss nur noch eine Lücke von 180 Metern geschlossen werden. Aber die haben es in sich, zumindest was die Auswirkung auf den Verkehr betrifft. Denn die Arbeiten laufen am Kreuzungsbereich Hamelner Straße/Bredenbecker Straße entlang.

Ampelschaltung mit langen Wartephasen

In Fahrtrichtung Hannover ist der rechte Fahrstreifen und somit die Abbiegespur Richtung Bredenbeck gesperrt. Das hat zur Folge, dass auf der Kreuzung der Verkehr aus allen vier Richtungen mit Baustellenampeln geregelt wird – und nur jeweils eine Richtung erhält Grün.

Bei Rotphasen von bis zu fünf Minuten kam es auf der B217 am Mittwoch zum Dauerstau. Im Feierabendverkehr am späten Nachmittag war die Kolonne wartender Autos in beide Richtungen mehr als zwei Kilometer lang. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) empfiehlt eine Umleitung über Sorsum, Wennigsen und Bredenbeck.

Arbeiten dauern noch mindestens eine Woche

Bis der Verkehr durch Holtensen wieder flüssig läuft, wird es laut der ausführenden Firma Lehmensiek aus Lübeck noch einige Tage dauern – „voraussichtlich noch bis Ende der nächsten oder Anfang der übernächsten Woche“, wie der Bauleiter vor Ort erklärte. Mit den Bohrarbeiten und dem Verlegen der Kabel habe man voraussichtlich noch bis kommenden Mittwoch zu tun. Anschließend muss der Straßenbelag wieder versiegelt werden.

Von André Pichiri