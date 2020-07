Wennigsen

Sie blickt auf eine lange politische Karriere mit Stationen auf den höchsten Ebenen zurück: zunächst als langjährige Landtagsabgeordnete, zuletzt saß Gesine Meißner aus der Wennigser Mark insgesamt zehn Jahre lang für die FDP als Europa-Abgeordnete im Parlament der Europäischen Union ( EU). Was sie in Brüssel und Straßburg alles erreicht und wofür sie sich eingesetzt hat, davon können sich jetzt Leser ihrer dreiteiligen Newsletter-Serie ein Bild machen. Ein Jahr nach ihrem Ausscheiden aus dem EU-Parlament hat die 68-Jährige ein Exemplar ihrer gebundenen Info-Schreiben im Wennigser Rathaus an Bürgermeister Christoph Meineke überreicht.

In ihren Newslettern habe sie über EU-Beschlüsse, ihre Ausschussarbeit und Konferenzen berichtet, aber auch Gesetze und die EU selbst erklärt, berichtete Meißner bei der Übergabe. Die Info-Schreiben seien regelmäßig an mehrere Hundert Adressaten gegangen – darunter Vertreter von Organisationen, aber auch Freunde, Bekannte und Wennigser Ratsmitglieder.

Sammelbände kommen in das Gemeindearchiv

Das Geschenk mit Dokumenten aus ihrer zehnjährigen EU-Tätigkeit soll laut Meineke einen würdigen Platz im Gemeindearchiv finden. Er lobte ihr Engagement auf hoher politischer Ebene. Meißner habe als Europa-Abgeordnete viel bewegt und große Themen behandelt. Laut Meißner waren auch wichtige Entscheidungen dabei, die für Wennigsen von Interesse waren. „Ich habe mich bei der Verlängerung des Brandweinmonopols mit der Kornbrennerei in Bredenbeck über die Haltung zur Verlängerung der Sondererlaubnis für kleinere Betriebe abgestimmt“, nannte Meißner bei dem Treffen im Rathaus ein Beispiel.

Um kleineren Betrieben aus Wennigsen die Einführung eines digitalen Fahrtenschreibers zu ersparen, habe sie sich dafür eingesetzt, dass die teure Ausstattung erst ab einem Tätigkeitsumkreis von mehr als 100 Kilometern verpflichtend wird, berichtete Meißner von einer weiteren Entscheidungen des EU-Parlaments mit regionaler Tragweite.

Nach dem Rückzug als Großmutter im Einsatz

Meißner hat sich aus dem EU-Parlament bewusst zurückgezogen: „Es waren von Anfang an höchstens zwei Wahlperioden geplant – eine zum Lernen und eine zum Arbeiten“, sagte sie jetzt und begründete anschließend vielsagend ihren Rückzug: „Ich bin ja auch noch Großmutter und Musikerin.“ So ganz loslassen kann die 68-Jährige aber offenbar nicht: Immerhin ist sie noch als Beraterin der EU-Kommission in einem 14-köpfigen Gremium mit dem Titel Saubere Meere und Gewässersysteme tätig. Das Engagement in der Meerespolitik gehörte zu Meißners Spezialgebieten als EU-Abgeordnete. Ihre guten Kontakte solle sie als Beraterin offenbar weiterhin für die EU einsetzen, beschrieb Meißner ihre Rolle.

Von Ingo Rodriguez