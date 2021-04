Wennigsen

Seit mehr als einem Jahr grassiert die Corona-Pandemie auch in der Gemeinde Wennigsen. 315 Menschen (Stand Donnerstag, 15. April) sind oder waren in der Gemeinde mit dem Virus infiziert. In Wennigsen sind acht Einwohnerinnen und Einwohner mit der Krankheit verstorben. Die Gemeinde will nun der Opfer der Pandemie gedenken.

Der Krisenstab der Gemeinde Wennigsen ist am 12. März 2020 das erste Mal zusammengekommen. Das öffentliche Leben ist heruntergefahren worden, der Betrieb von Kindergärten und Schulen ist nur unter erheblichen Einschränkungen möglich, die Wirtschaft leidet massiv – „und viele weitere Corona-Folgen erlebt jede und jeder Einzelne im Alltag“, heißt es in der Einladung der Gemeinde zum Gedenktag.

Gottesdienst am Sonntag

Zum Gedenken der Opfer der Corona-Pandemie richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am kommenden Sonntag, 18. April, einen Gedenktag aus. Das Staatsoberhaupt hat die Städte und Gemeinden gebeten, sich daran auch vor Ort zu beteiligen – und dieser Bitte kommt die Gemeinde Wennigsen nun nach.

Die Fahnen vor dem Rathaus und den anderen öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden auf Halbmast geflaggt. Zudem wird es am Sonntag von 10.30 bis 11 Uhr einen Gottesdienst in der Klosterkirche geben, den Pastor Marcus Lüdde leitet. Er wird der acht Verstorbenen gedenken und für sie acht Kerzen anzünden.

Baum soll an Verstorbene erinnern

Um 11.15 Uhr läuten für die Verstorbenen die Glocken in Bredenbeck, Holtensen, Degersen und Wennigsen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Marianne Kügler wird in Wennigsen an der Ecke Hagemannstraße/Husener Weg einen Baum zum Gedenken pflanzen und eine entsprechende Plakette anbringen.

„Mit diesem Baum wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen gegen das Vergessen, für die Menschen, die den Kampf gegen das Virus verloren haben“, sagt Kügler. Auch solle der Baum ein Zeichen sein für diejenigen, die in Einsamkeit gestorben sind, weil sie aufgrund der Viruserkrankung keinen Besuch mehr empfangen durften.

Kerzen brennen in Argestorf

Auch in den Ortschaften wird der Corona-Opfer gedacht. In Argestorf beispielsweise wird Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze am Stein am Gerätehaus eine Kerze und Blumen positionieren. „Unsere Fahne werden wir dann auch absenken oder ganz abnehmen“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Meineke bittet um Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen

Aufgrund der aktuell hohen Inzidenz in der Gemeinde bittet Bürgermeister Christoph Meineke alle Wennigserinnen und Wennigser darum, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Insbesondere die alltäglichen Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, Händewaschen und Abstandhalten seien wichtig zur Prävention, betont Meineke.

