Wennigsen

Wer in Holtensen wohnt und mit der S-Bahn fahren will, muss zurzeit zu Fuß in den benachbarten Ronnenberger Stadtteil Linderte laufen – denn einen Bus zur S-Bahn-Haltestelle Linderte/ Holtensen gibt es nicht. Deshalb hat die Gemeinde Wennigsen wiederholt bei der Region Hannover beantragt, eine Busverbindung zwischen Holtensen und Linderte einzurichten. Die Forderung von Einwohnern und der örtlichen Politik hat die Region bislang jedoch abgelehnt und dafür vor allem wirtschaftliche Gründe angeführt. Nun will die CDU-Regionsfraktion die Gemeinde unterstützen. Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke hatten ihr bei einem Besuch in Wennigsen das Anliegen vorgetragen und um Hilfe gebeten.

Drei Varianten sind denkbar

Zahlreiche Holtenser führen von Linderte aus mit der Bahn, sagt Meineke. „Wenn man beobachtet, wie viele Fahrräder dort täglich abgestellt werden und wie viele Personen täglich die Wege zwischen Holtensen und dem Bahnhof sowie Linderte und dem Bahnhof zu Fuß gehen, muss man zu der Überzeugung kommen, dass eine Anbindung an das Linienbusnetz unbedingt erforderlich ist, insbesondere für Schüler, ältere und behinderte Personen“, betont der Bürgermeister.

Anzeige

Für eine Busanbindung gäbe es mehrere Optionen: Zum einen könnte die Buslinie 510 von Linderte bis zur Bushaltestelle Bredenbeck/Denkmal verlängert werden. Zum anderen könnte die Buslinie 521 ab der Bushaltestelle Holtensen eine Schleife nach Linderte und zurück fahren. Für beide Varianten ist es erforderlich, dass die Region Hannover am S-Bahnhof Holtensen/Linderte eine neue Stopps einrichtet und je Richtung eine Bushaltestelle gebaut wird. Eine weitere Option wäre es, eine neue Buslinie einzurichten, die von Steinkrug über Holtensen bis nach Linderte und zurück fährt.

Weitere NP+ Artikel

Kürzlich hatte die Gemeinde schon die Straßenbeleuchtung zwischen den beiden Orten ausgebaut, um mehr Sicherheit für Radfahrer zu schaffen und eine Vorleistung zur Stärkung des Haltepunktes erbracht, wie Meineke sagt. „Nun muss es gelingen, eine Buslinie dort entlang zu führen“, betont er.

Von Lisa Malecha