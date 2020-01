„Blues op platt“ – das ist es, was die Musiker Lars-Luis Linek und Wolfgang Timpe zusammen auf die Bühne bringen. In ihrem neuen plattdeutschen Programm erzählen die zwei Hamburger die Geschichte von Kuddl und Fiete. Mit diesem Zwei-Mann-Musical (ohne Tanzen und Schauspielern) treten sie am Sonntag, 19. Januar, im Corvinus-Zentrum auf.