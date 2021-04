Fußballer des TSV Wennigsen organisieren Spendenlauf

Wennigsen

In allen Amateurmannschaften ruht der Trainings- und Spielbetrieb aufgrund der Corona Pandemie seit nunmehr fast sechs Monaten. Auch die Spieler des TSV verbringen ihre Zeit momentan mehr mit Konsolenfußball und haben mehr Kontakt zu ihrer Couch als zu einem Fußball, berichtet Daniel Stein, Pressesprecher des TSV. Doch das ändert sich nun: Dank eines Spendenlaufs.

Um wieder fit zu werden und das Frühlingswetter auszunutzen, haben sich die Mannschaften vorgenommen, wieder regelmäßiger laufen zu gehen. Startschuss dafür ist der 1. Mai. Und für die Läufer gibt es eine ganz besondere Motivation: Die Laufeinheiten sind mit einem guten Zweck verknüpft.

Je mehr gelaufen wird, desto mehr kann gespendet werden. Quelle: Jan Tepass/epd (Symbolbild)

Denn der TSV Wennigsen plant eine Art Spendenlauf, der unter dem Titel „Wir für euch“ steht. Bei dem Lauf werden alle Kilometer erfasst, die jeder einzelne Spieler aus den Mannschaften im Monat Mai läuft. Gestaffelt nach Gesamtkilometern spenden Sponsoren dann Geldbeträge an regionale Einrichtungen. Je mehr gelaufen wird, desto mehr kann gespendet werden.

TSV sucht Sponsoren

Die erlaufenen Gelder sollen zu gleichen Teilen an den Förderverein der Grundschule Wennigsen und an die Ernst-Reuter-Schule in Egestorf gehen. „Gerade Kinder und Jugendliche sind von der aktuellen Situation sehr stark betroffen und können jede Unterstützung gebrauchen“, sagt Michael Wildung, Trainer der zweiten Mannschaft.

Und damit für diese beiden Schulen möglichst viel Geld zusammen kommt, können sich auch weiterhin Firmen und Privatpersonen als Sponsoren an der Aktion Beteiligen. Alle, die das Projekt unterstützen möchten, können per E-Mail an presse@tsv-wennigsen.de mit den Mannschaften in Kontakt treten.

Der TSV Wennigsen dankt zudem Bauelemente Berger, der Dachdeckerei Kreft, Edeka Ladage, dem Förderverein TSV Wennigsen, Gärtnermeister Götze, Motorrad- & Autoservice Barsinghausen und der Volksbank eG, die sich bereits als Sponsoren an dem Spendenlauf beteiligen.

Von Lisa Malecha