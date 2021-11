Führungswechsel in der SPD Wennigsen: Meike Lechler ist neue Vorsitzende 

Wennigsen

Führungswechsel an der Spitze der SPD Wennigsen. Der Ortsverein hat Maike Lechler zur neuen Vorsitzenden des Ortsvereins gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Jonas Farwig an, der in seiner letzten Sitzung im Amt noch eine besondere Auszeichnung vornahm. Fritz Sennholz wurde für 62 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Der 82-jährige Sennholz aus Degersen übernahm bereits als junger Mann Verantwortung für seinen Heimatort. Er war fast 50 Jahre kommunalpolitisch tätig, davon 40 Jahre als Ortsbürgermeister. Farwig würdigte die Verdienste des engagierten Sozialdemokraten, der während seiner Berufstätigkeit in der Gießerei des VW-Werks auch als ein kämpferischer Gewerkschaftler galt.

Farwig beerbt Klokemann als Fraktionsvorsitzender

Die Ehrung war eine der letzten Amtshandlungen Farwigs. Der 23-jährige Bredenbecker gab die Führung des Ortsvereins ab, weil er die SPD künftig als Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat anführt. Diese Funktion hatte bisher der neue Wennigser Bürgermeister Ingo Klokemann inne.

Mit der 31-jährigen Lechler steht nun erstmals eine Frau an der Spitze der Wennigser SPD. Farwig bleibt dem Vorstand als Vizevorsitzender erhalten. Ebenfalls neu wählten die Mitglieder die Beisitzerinnen Jarla Gebauer (20) und Jana Melching (34). „Mein Ziel als Vorsitzende ist es, die Lebendigkeit und das gute Miteinander der unterschiedlichen Generationen in der SPD Wennigsen zu erhalten“, sagt Lechler. So sei die SPD Wennigsen mittlerweile auch auf den digitalen Plattformen Facebook, Instagram und Youtube zu finden. „Wichtig ist es, unsere zahlreichen Aktivitäten weiterhin mit einer größeren Öffentlichkeit in den sozialen Medien zu teilen und auch dort als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen“, so die neue Vorsitzende.

Von André Pichiri