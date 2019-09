Fridays for Future: Mehr als 300 Wennigser beteiligen sich am globalen Klimastreik

Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen soll bis zum Jahr 2020 möglichst viele Ziele ihres vor Jahren beschlossenen Klimaschutzaktionsprogrammes erreichen: Mit dieser zentralen Forderung sind am Freitag mehr als 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Wennigsen gezogen und haben lautstark mehr Bemühungen für den Umweltschutz gefordert. Der viel beachtete Protestmarsch durch die Deistergemeinde war aber nur der Auftakt einer Doppelaktion: Nach ihrer Ankunft am S-Bahnhof setzten sich etliche der Demonstranten in Züge, um sich auch am Klimastreik der Umweltbewegung Fridays for Future in Hannover zu beteiligen.

Der Protestmarsch führt von der KGS quer durch Wennigsen bis zum Rathaus und endet mit der Abfahrt nach Hannover vom S-Bahnhof aus. Quelle: Ingo Rodriguez

Zu dem Wennigser Beitrag am globalen Protest hatten die beiden Initiativen Fridays for Future Wennigsen und Wennigsen for Future aufgerufen. Seit April unterstützen die beiden neuen Ortsgruppen mit verschiedenen Aktionen die weltweiten Demonstrationen für mehr Umweltschutz. „Wir planen mit etwa 150 Teilnehmern, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir deutlich mehr werden“, hatte Versammlungsleiter Sharim El Toukhy beim Treffpunkt vor der Sophie-Scholl-Gesamtschule noch gesagt. Dort waren schon zum Auftakt um 11.30 Uhr etliche Aktivisten mit großen Bannern und Trillerpfeifen zusammengekommen, um vor dem Start des Protestmarsches noch einige Parolen einzuüben. Am Ende sollten es mehr als 300 Demonstranten werden. „Es kommen teilweise auch KGS-Lehrer mit. Für den Streik reicht es, der Schulleitung eine Genehmigung der Eltern vorzulegen“, sagte KGS-Schüler El Toukhy.

Vor der KGS versammeln sich die rund 300 Demonstranten, um ihre Parolen einzuüben. Quelle: Ingo Rodriguez

Anschließend setzte sich der Protestmarsch in Bewegung – von der KGS quer durch Wennigsen, bis hin zum Rathaus und zum S-Bahnhof, eskortiert von zwei Polizeiwagen. Unter den Demonstranten war auch Wennigsens ehrenamtlicher Klimaschutzbeauftragter Detlev Krüger-Nedde. „Es ist gut, dass die Jugendlichen Druck auf die Gemeinde und die Bundespolitik machen“, sagte er. Dies sei dringend notwendig. „Der Planet brennt. Dabei liegen die fertigen Klimaschutzkonzepte bereits auf dem Tisch. Sie müssen nur umgesetzt werden“, sagte der Klimaschutzbeauftragte.

Auch vor dem Rathaus legen die Protestler eine Pause ein, um immer wieder lautstark ihre Parolen zu brüllen. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach einem ersten Zwischenstopp mit Kundgebung an der Grundschule Wennigsen legte der Umzug vor dem Rathaus noch einmal eine Pause ein. Dort führten die Demonstranten dann schauspielerisch die möglichen Folge der drohenden Katastrophe vor. Unmittelbar vor dem Haupteingang der Gemeindeverwaltung legten sich die Demonstranten flach auf den asphaltierten Boden. „Das passiert, wenn sich der Planet immer weiter erwärmt: Massensterben“, sagte KGS-Schüler und Mitorganisator Meno Stemmermann über ein Megafon.

Vor dem Rathaus simulieren die Demonstranten mögliche Folgen einer Klimakatastrophe: Das Massensterben. Quelle: Ingo Rodriguez

Anschließend setzte sich die Menschenkolonne in Richtung S-Bahnhof in Bewegung, um von dort aus nach Hannover zu fahren. „Wir wollen uns dem Sternmarsch in Hannover anschließen“, kündigte Stemmermannn an. Für Demonstranten bis zum einem Alter von 14 Jahren war die Fahrt mit der S-Bahn anlässlich des Weltkindertages sogar kostenlos.

Zur Galerie Für mehr Umweltschutz: Rund 300 Demonstranten sind am Freitag zunächst durch Wennigsen gezogen und haben anschließend am Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung in Hannover teilgenommen.

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Rund 30.000 demonstrieren bei Fridays for Future in Hannover

Banner, Applaus, Ordnungsrufe: Die turbulente Fridays-for-Future-Anhörung im Rathaus

Wirbel um Klimademo in Hannover: Extremisten marschieren mit

Kommentar: Was will Minister Lies auf der Klimaschutz-Demo?

Von Ingo Rodriguez