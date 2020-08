Wennigsen

Das Werkstatttheater der Klosterbühne Wennigsen geht neue Wege – und hat aufgrund der Corona-Pandemie kurzerhand einen Film gedreht. Die elf Schauspieler und Regisseurin Noa Wessel haben mit vielen kreativen Ideen das Stück „Freie Sicht“ von Marius von Mayenburg auf die digitale Bühne gebracht. Premiere ist am Freitag, 4. September, um 19.30 Uhr im Klostersaal des Wennigser Klosters.

Eigentlich war alles ganz anders geplant. Die größtenteils jungen Schauspieler – neun der elf sind unter 25 – hatten bereits mit den Proben für die Inszenierung für die Theaterbühne begonnen. Doch dann kam der Lockdown. „Aufgrund der Corona-Beschränkungen haben wir dann zunächst mit Online-Proben via Videocall begonnen“, sagt Noa Wessel. Doch irgendwann wurde den Laienschauspielern klar, dass eine Aufführung in den nächsten Monaten nicht wie geplant funktionieren wird. „Deshalb haben wir das ursprüngliche Konzept ab Anfang Mai komplett auf den Kopf gestellt“, sagt die Regisseurin.

Das innovative Herangehen passt zu dem Label Werkstatttheater, das es seit etwas mehr als einem Jahr innerhalb der Klosterbühne gibt. Neue Formen, ungewöhnliche Orte, eigene Bearbeitungen entwickeln – beim Werkstatttheater wird experimentiert. Zusätzlich zum jährlichen Hauptstück der Klosterbühne gibt es seit 2019 auch immer ein experimentelles Stück.

Drehen im Blindflug

Dafür musste das Ensemble vollkommen neue Wege gehen, denn ursprünglich sollten bei der Theater-Version des Stücks alle Schauspieler gleichzeitig auf der Bühne stehen. „Denn in der Textfläche von Marius von Mayenburg gibt es keine Angaben, wer gerade spricht und wer welche Meinung vertritt. Sein einziger Hinweis war: Es geht um einen Schwarm.“ Daher musste das Ensemble alle Charaktere selbst erarbeiten, das Konzept ins Gegenteil verkehren, ergänzt ihr Sohn, Levi Wessel. „Wir mussten selbst die Handlungsstränge selbst festlegen.“

Marieke Mollnau spielt in dem Film des Werkstatttheaters der Klosterbühne Wennigsen ein Elternteil. Quelle: Klosterbühne (Screenshot)

Schnell wurde aus vorhandenen Bühnenteilen das Set gebaut, dann begann der Dreh in den Räumen des Theaters zwischen den Dörfern in Bredenbeck. Jeweils in Teams von vier Leuten – zwei Schauspieler und zwei Kameraleuten – haben sich die Ensemble-Mitglieder getroffen, um zu drehen.

„So kleine Teams sind selbst für ein Filmprojekt gewagt“, sagt Noa Wessel. „Die Schauspieler wussten ja nicht, was die anderen Gruppen machen und waren permanent im Blindflug.“ Selbst für die Regisseurin und ihren Sohn Noa, der sowohl vor als auch hinter der Kamera und am Schnittpult saß, sei das Endergebnis eine Überraschung gewesen.

Fünf Termine im September

Gefilmt wurde jede Szene jeweils aus zwei Perspektiven: Aus der Sicht einer Webcam und aus der Sicht einer Überwachungskamera. Am Ende erzähle der Film dann irgendwie auch die Corona-Geschichte – nicht nur von der Ästhetik her, sondern im Gesamtergebnis. Bei der filmischen Umsetzung kam dem Ensemble die Vorerfahrung von Levi Wessel und Tore Fahrenbach zu Gute. Die beiden hatten 2018 ihren ersten Spielfilm „Sven“ gedreht, der 2019 sogar im Apollo Theater in Hannover gezeigt wurde.

Für den Film "Freie Sicht" hat das Werkstatttheater der Klosterbühne Wennigsen ein Plakat entworfen. Quelle: Klosterbühne Wennigsen

Der rund 50 Minuten lange Film „Freie Sicht“ vom Werkstatttheater der Klosterbühne wird nun am Freitag, 4. September, am Sonnabend, 5. September, am Sonntag, 6. September, sowie am Dienstag, 29. September, und Mittwoch 30. September jeweils um 19.30 Uhr im Klostersaal des Wennigser Klosters gezeigt. „Die Besucher können sich auf eine Überraschung freuen“, verspricht Noa Wessel. Es soll bei der Vorführung eine Art hybride Form aus Film und Theater entstehen. Platzreservierungen sind unter Telefon (05103) 925192 sowie per Mail an info@kloster-bühne.de möglich.

Darum geht es in „Freie Sicht“ Fünf Paare, fünf Zimmer, eine unwirkliche Welt: Das Werkstatttheater der Klosterbühne Wennigsen zeigt den Film „Freie Sicht“ – frei nach dem gleichnamigen Theaterstück von Marius von Mayenburg. Fünf Paare sitzen fest – alle in ihren Zimmern. Sie haben sich verbarrikadiert in ihren Räumen und sind gezwungen einander auszuhalten. Nur ein Computer mit Webcam und Mikrofon verbindet sie mit der Außenwelt. Und dort wurde ein Paket gefunden – um das sich alles dreht. Denn was in dem Paket steckt, das weiß niemand – aber alle sind sich einig: Der Inhalt ist mit Sicherheit hoch gefährlich. Doch wer hat das gefährliche Paket abgelegt? Die Protagonisten verdächtigen die Kinder, die sich gegen sie verschworen haben und vor ihren Augen zu bis auf die Zähne bewaffneten Monstern werden. Die Erwachsenen schieben die Verantwortung von Bildschirm zu Bildschirm – irgendwer muss handeln, aber am besten immer die Anderen. Mit jeder Minute der Panik wird ihr Sichtfeld kleiner, verschwimmt, bis die um sich greifende Paranoia die Abgründe jedes Einzelnen zu Tage fördert.

Von Lisa Malecha