Klimmzüge, Sit-ups, Dips und vieles mehr: Hobbysportler können bald an drei Stationen gratis Gleichgewicht, Ausdauer und Kraft unter freiem Himmel in Bredenbeck trainieren. Die Idee dazu hatte Henrik Heüveldop.

Drei Geräte sollen neben der Bouleanlage am Deisterkreisel in Höhe des Bachwinkels entstehen. An einem Rolltrampolin, einem Inklusionsbarren und einer Calisthenicsstation können Kinder, Jugendliche und Erwachsene Koordination, Kraft und Beweglichkeit verbessern und trainieren. Und Calisthenics ist nicht nur dank Corona einer der ganz großen Sporttrends – immer mehr Menschen greifen auf die Sportart zurück, bei der größtenteils mit dem eigenen Gewicht trainiert wird.

Calisthenics kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Worten für „schön“ und „Kraft“ zusammen. In sogenannten Calisthenicsparks umfassen die Geräte in der Regel Stangen verschiedener Höhe und Position, welche Barren und Reck nachempfunden sind. Der Trend soll nun auch nach Bredenbeck kommen. Im Wennigser Ortsteil sind unter anderem Stangen für Klimmzüge oder etwa eine Bauchschrägbank und vieles mehr an der Station angebracht, berichtete Heüveldop. „Es sind quasi sieben Geräte in einer Anlage.“

Geräte, Bodenplatten und Schautafeln kosten 35.580 Euro. Zudem kommen voraussichtlich 4000 Euro für Vorbereitung, Einbau und Material sowie Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofs dazu, sagt Wennigsens Wirtschaftsförderin Maike Bormann.

Um das Projekt zu finanzieren hat Heüveldop bereits Sponsoren angesprochen. Zudem wurden Fördergelder beantragt und es soll auch ein Crowdfunding bei der Volksbank gestartet werden. „Spenden in Höhe von 11.174 Euro sind zugesagt, davon sind 6500 Euro bereits bei der Gemeinde eingegangen“, sagte Bormann im Ortsrat Bredenbeck, wo das Projekt nun vorgestellt wurde.

Dank eines Förderprogramms könnte die Region Hannover 40 bis 60 Prozent der Gesamtkosten übernehmen, erläuterte Bormann zudem. Der hierfür benötigte Eigenanteil wird durch die beim Einbau durch den Bauhof entstehenden Personalkosten gedeckt. Der Förderbescheid wird in den nächsten Wochen erwartet.

Es ist nicht der erste Fitnessparcours, den Heüveldop in der Gemeinde initiiert hat. Von ihm kam auch die Idee für den Fitnessparcours neben der Turnhalle Im Lindenfelde in Wennigsen, den er Dank zahlreicher Spenden vor einem Jahrzehnt eröffnen konnte. Damals war Heüveldop noch für den Tourismusservice der Gemeinde tätig. Der Parcours in der Ortsmitte bietet auf kleinstem Raum attraktive Bewegungsmöglichkeiten. „Die Geräte sind fast unkaputtbar und wir hatten bisher auch kaum mit Vandalismus zu tun“, sagte Heüveldop.

Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Geräte noch bis zum Herbst aufgestellt werden. Dann könnten noch in diesem Jahr alle Interessierten ihre Fitness unter freiem Himmel verbessern.

Wer das Projekt unterstützen möchte, der kann eine Spende an die Gemeinde Wennigsen entweder auf das Konto bei der Volksbank eG Pattensen, BIC GENODEF1PAT, IBAN DE40251933310640149000, UST-IdNr. DE115507373 oder an das Konto der Gemeinde Wennigsen bei der Sparkasse Hannover, BIC SPKHDE2HXXX, IBAN DE72250501800008040396, Gläubiger-IdNr. DE92WGS00000089008, überweisen.

