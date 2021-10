Degersen

Jahrelang steckten die Pläne zwischen Rückschlägen und gescheiterten Verhandlungen fest. Jetzt ist der Weg frei für einen Neubau der Ortsfeuerwehr Degersen. Die Gemeinde hat eine rund 9900 Quadratmeter große Fläche gegenüber der Möllerburg an der Bönnigser Straße gekauft.

Den sogenannten Pinnenheister – so die historische Flurbezeichnung des Areals – hatte die Gemeinde im Zuge der Standortsuche schon länger im Blick. Die Verhandlungen liefen bis zuletzt diskret im Hintergrund, vorausschauend wurde aber bereits im vergangenen Jahr die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Die angekaufte, fast einen Hektar große Fläche ist nun für den Gemeinbedarf ausgewiesen. Somit könnte neben dem Feuerwehrhaus auch eine Kindertagesstätte gebaut werden, wie sie der bisherige Bürgermeister Christoph Meineke (parteilos) bereits im vergangenen Jahr ins Spiel gebracht hatte. „Im westlichen Bereich ist ein Streifen Gewerbegebiet vorgesehen. Dazu sind aber noch Gespräche mit den Grundeigentümern zu führen“, verkündete Meineke jüngst bei seiner letzten Ratssitzung als Verwaltungschef.

Erschließung und Entwässerung werden aufwendig

Doch mit der Feuerwehr hat die Gemeinde erst einmal genug zu tun. „Wir freuen uns sehr, dass der Ankauf der Fläche nun in trockenen Tüchern ist. Aber das ist nur der Anfang“, sagt Ortsbrandmeister Jörg Ommen angesichts der anstehenden Bauleitplanung. Der Teufel stecke hier im Detail. Nicht nur die verkehrliche Erschließung samt Anbindung an die Landesstraße ist noch zu klären. Auch die Entwässerung dürfte den Planern aufgrund der Gefällelage einigen Aufwand bereiten. Zudem müssen vor Ort hohe ökologische und energetische Standards eingehalten werden. Die Erschließungskosten für den Gesamtbereich wurden 2019 laut Meineke auf rund 850.000 Euro geschätzt.

Hier hat die Feuerwehr Degersen keine Zukunft: Das Gerätehaus an der Straße Neuer Hagen ist viel zu klein für heutige Standards. Quelle: Marcel Sacha

„In diesem Jahr wird sicher nichts mehr passieren“, weiß Ommen. „Aber wir hoffen, dass die Planung 2022 zügig angegangen wird, sodass 2023 mit dem Bau begonnen werden kann.“ Auf ein mögliches Datum für den Einzug mag sich der Ortsbrandmeister angesichts der aktuellen Verzögerungen im Bausektor noch nicht einlassen. „Wir hoffen auf 2024, wenn es glatt läuft“, sagt er.

Ohne Neubau kein neues Löschfahrzeug

Für die Degerser Feuerwehr zählt jedenfalls jeder Monat. In dem hoffnungslos veralteten Gerätehaus an der Straße Neuer Hagen gibt es noch weitere Probleme. Auch die Platzverhältnisse entsprechen weder den Anforderungen des modernen Feuerwehrwesens noch den Sicherheitsbestimmungen der Feuerwehr-Unfall-Kasse (FUK). Weil die Fahrzeughalle viel zu klein für ein heutiges Löschfahrzeug ist, müssen die Rettungskräfte weiterhin mit ihrem rund 30 Jahre Löschwagen ausrücken. Erst mit dem Neubau können die Degerser den längst überfälligen Nachfolger sowie später zusätzlich einen Mannschaftstransportwagen anschaffen.

Wie Meineke erklärt, ist nun die Feuerwehr gefragt, sich konzeptionelle Überlegungen zum neuen Gerätehaus zu machen. „Mit dem Standort sind wir auch im Hinblick auf die Lage sehr zufrieden“, sagt Ommen. Nicht nur die schnelle Erreichbarkeit der innerörtlichen Einsatzbereiche sei an der Kreuzung Bönnigser Straße/Degerser Straße gegeben. „Wir werden dort auch sehr präsent sein. Dadurch erhoffen wir uns einen Schub in der Außendarstellung – und somit für die Mitgliedergewinnung“, kündigt der Ortsbrandmeister an. Doch er betont, dass nun zunächst die Verwaltung und der neue Rat am Zug seien. „Vor der Wahl haben sich alle Fraktionen zu einem Neubau bekannt. Ich hoffe, dass sie jetzt auch schnell Tat folgen lassen.“

Von André Pichiri