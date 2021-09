Wennigsen

Immer mehr Feuerwehrhäuser stecken im Sanierungsstau. Auch in den Ortswehren der Gemeinde Wennigsen hängen mittlerweile einige An- und Neubauten in der Warteschleife. Wie lassen sich Planungs- und Bauverfahren verschlanken, Prozesse beschleunigen? Peter Armbrust von der CDU sprach am Donnerstag in Wennigsen mit Vertretern der Feuerwehr über die Idee, den Bau neuer Häuser von der öffentlichen in die private Hand zu legen.

Zeiten ändern sich – auch im Feuerwehrwesen. Vor 30 Jahren errichtete Gerätehäuser mögen zu der damaligen Zeit noch völlig ausreichende Standards geboten haben. Heute platzen viele der in die Jahre gekommen Gebäude aus allen Nähten und hinken auch technisch den heutigen Anforderungen hinterher.

Feuerwehren ächzen unter Platzproblemen

Insbesondere wenn sich die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges anbahnt – an sich ein Grund zur Freude – stehen kleinere Ortswachen vor einem Problem. „Dann wird es in vielen Fahrzeughallen eng“, sagte Gemeindebrandmeister Uwe Bullerdiek in der Gesprächsrunde mit Stellvertreter Jörg Ommen, Wennigsens Ortsbrandmeister Matthias Kirchhoff, CDU-Bürgermeisterkandidat Peter Armbrust und Thomas Wittschurky, Chef der Feuerwehrunfallkasse. So eng, dass die Mindeststandards zur Sicherheit und Unfallverhütung kaum noch einzuhalten sind. „Alle sechs Stunde verunglückt in Deutschland ein Feuerwehrmann“, gab Wittschurky in diesem Zusammenhang zu bedenken.

Auch bei der Feuerwehr Bredenbeck, die im kommenden Jahr ihr neues Fahrzeug erhalten soll, drängt eigentlich die Zeit. Ein Neubau ist zwar beschlossene Sache und soll vermutlich auf der grünen Wiese außerhalb der Ortslage entstehen. Bis zur Fertigstellung dürften aber noch einige Jahre verstreichen. Für 2027/2028 hatte Ortsbrandmeister Sven Sachse den Einzug zuletzt angepeilt – sofern alles klappt und die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Lange Planung macht Projekte teurer

„Zwischen Idee, Planung und Umsetzung verstreichen gerade bei größeren Projekten oft mehrere Jahre. Das Verfahren hat etliche Schritte, die langwierig sind, sodass Planungen auch aktualisiert werden müssen“, beschrieb Armbrust aus seiner Sicht die unbefriedigende Situation. „Gerade finanziell ist eine Idee bis zur Umsetzung am Ende erheblich teurer als geplant.“

Feuerwehrhaus in Bredenbeck: Auch hier wird es bald zu eng. Bis der geplante Neubau fertig wird, vergehen aber wahrscheinlich noch einige Jahre. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Armbrusts Vorschlag: Ein privater Investor könnte schneller und günstiger bauen, hätte bei Vergabe von Gewerken womöglich mehr Spielräume als die öffentliche Hand. Die Gemeinde Wennigsen würde dann lediglich als Mieterin auftreten, nicht als Bauherrin oder Eigentümerin.

Die Miete würde zwar den Verwaltungshaushalt belasten und im Vergleich zu den aktuell niedrigen Bauzinsen vergleichsweise unattraktiv erscheinen. „Letztlich nützt das jedoch wenig, wenn die Kapazitäten, das selbst durchzuführen, derzeit nicht hinreichend bestehen und die Preisentwicklung schon aufgrund der weltweiten Materialverknappung davonläuft. Im Ergebnis ist es dann für die Finanzen der Gemeinde eine geringere Belastung zu mieten, anstatt selbst zu bauen“, ist der CDU-Politiker überzeugt.

Celle als Vorbild

Beim Gemeindebrandmeister rannte Armbrust jedenfalls offene Türen ein. „Aus unserer Sicht wäre das ein gangbarer Weg“, sagte Bullerdiek. Zumal andere Kommunen bereits vorangegangen sind. In Celle, so berichtete Stellvertreter Jörg Ommen, habe ein privater Investor den Neubau der Feuerwehrhauptwache realisiert. „Das hat dort gut funktioniert“, sagte er.

Von André Pichiri