Wennigsen/Evestorf/Bredenbeck

Es gibt Lagerfeuer, Ausflüge in die Feldmark und Schatzsuchen: Erstmals hat die Jugendpflege Wennigsen das Betreuungsangebot Ferien ohne Koffer auf drei Standorte aufgeteilt. Allerdings steht der Wasserpark Wennigsen in diesem Jahr nicht wie gewohnt zur Verfügung – wegen der aktuellen Baumaßnahmen. Zudem mussten die Gruppen aufgrund der Corona-Krise getrennt werden.

„Ich hoffe, wir können nächstes Jahr wieder in den Wasserpark – da gibt’s ein Drei-Meter-Brett, und wir können tauchen“, sagt Nikolas. Der Achtjährige verbringt einen Teil seiner Ferien dieses Jahr rund um das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Evestorf. „Es ist trotzdem cool hier, wir haben ein Lagerfeuer gemacht, und es gab eine Wasserschlacht“, erzählt er. Viele der Jungen und Mädchen teilen seine Meinung: Ferien ohne Koffer ist gut, aber an die Angebote im Wasserpark kämen die neuen Standorte nicht heran. Das sind neben dem DGH das Jugendhaus in Wennigsen und der Jugendraum Bredenbeck im Bonhoefferhaus.

Drei Standorte mit hohem Organisationsaufwand

„Wir haben auf mehrere Standorte mit kleineren Kindergruppen und kontinuierlichen Betreuerteams gesetzt, um den geltenden Hygienevorschriften zu entsprechen“, erläutert Jugendpflegerin Kerstin Kohl. „Das ist schon anders und ein immenser Organisationsaufwand.“ Schließlich müssten Betreuerteams für drei Standorte gefunden und ein buntes Programm entsprechend der örtlichen Möglichkeiten organisiert werden. „Aber ich denke, das ist uns ganz gut gelungen“, meint Kohl, die derzeit die Kinder in Evestorf betreut.

Bei gutem Wetter sind die Kinder, die im Jugendhaus betreut werden, viel draußen – wie hier auf dem Spielplatz der Grundschule.. Quelle: Lisa Malecha

Kinder vermissen den Wasserpark

Insgesamt 36 bis 40 Kinder können das Angebot in diesem Jahr nutzen. „Das sind etwa zehn weniger, als sonst in der ersten Woche in den Wasserpark kommen“, sagt Jugendpfleger Christoph Knoke, der die Betreuung der Jungen und Mädchen im Jugendhaus Wennigsen übernommen hat. Im Gegensatz zu Evestorf, wo die Kinder den Spielplatz am DGH nutzen können, wo es eine Küche gibt und wo auch das große Zirkuszelt aufgebaut bleiben kann, seien die Bedingungen in Wennigsen und Bredenbeck nicht ideal.

„In Bredenbeck nutzen wir einen öffentlichen Platz – dort müssen wir alles jeden Abend wieder abbauen“, berichtet Knoke. Und auch das Jugendhaus in Wennigsen sei nicht unbedingt kindgerecht. „Aber wir haben die Räume, so gut es geht, nach den Bedürfnissen der Kinder gestaltet.“ So gibt es im Jugendhaus jetzt einen Kreativraum, einen Raum zum Toben und einen zum Entspannen. Zudem werden der Pausenhof der Grundschule und die Wiese an der Sporthalle mit genutzt.

Besonders freut sich Knoke, dass die Kinder in diesem Jahr sehr kreativ seien, sich viele Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten selber ausdächten. „Wir haben eine Burg gebaut, und jeder hatte eine Aufgabe. Ich war zum Beispiel König“, erzählt der neunjährige Karim. „Außerdem haben wir einen geheimen Schacht entdeckt.“ Dennoch sind sich fast alle Kinder einig: „Im Wasserpark war es schöner.“ Einen weiteren negativen Aspekt findet Lenny (9) an den Ferien ohne Koffer: „Ich muss immer so früh aufstehen – aber ich kann zum Glück länger schlagen, als wenn Schule ist.“ Und besser als zu Hause rumzuhängen sei das Angebot allemal, ergänzt sein Freund Quentin (9). „Das stimmt“, finden auch Vianne (8) und Loni (7). „Hier haben wir viele Freundinnen.“

Anmeldungen noch möglich

Für alle Angebote des Ferienprogramms und die Ferien ohne Koffer sind Anmeldungen noch unter jugendpflege-wennigsen.de/ferienprogramm möglich. Bei dem Betreuungsangebot für Schulkinder sind vor allem in der zweiten Ferienhälfte noch Plätze frei. Allerdings ist eine rechtzeitige Anmeldung wegen Corona zwingend notwendig.

Von Lisa Malecha