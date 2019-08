Aktion in Wennigsen - FKK-Rundweg: Wandern jetzt Nackte durch den Deister? Im Deister weisen neuerdings bemalte Steine auf einen FKK-Rundweg hin. Doch wer hat die Steine aufgestellt? Und wandern die Freunde der Freikörperkultur jetzt nackt im Deister?

Stein am Rande des Deisters in der Wennigser Mark. Was steckt dahinter? Quelle: Lisa Malecha