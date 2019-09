Erinnerung an NS-Opfer: Gemeinde plant künftig jährlich zwei Gedenkfeiern

Wennigsen

Wennigsens Chronik für die Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 soll vervollständigt werden. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion ist im Ausschuss für Feuerschutz und öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitales einstimmig angenommen worden.

Ebenso einmütige Zustimmung gab es für die Forderung der Sozialdemokraten, künftig offizielle Gedenkfeiern der Gemeinde Wennigsen zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 und zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 auszurichten. Diese sollen am Mahnmal zum Gedenken der Opfer von Krieg und Faschismus am Klosteramthof stattfinden.

NS-Zeit in Ortschronik aufarbeiten

Weil die Gemeinde Wennigsen im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen nach der Gebietsreform 1970 feiert, sei es zur Vervollständigung der Ortschronik unerlässlich – wie in den Nachbarkommunen auch –, die NS-Zeit aufzuarbeiten, argumentiert die SPD. „Noch leben einige Zeitzeugen, die Auskunft geben können und auch wollen“, sagte Hannelore Nimmrich für die SPD-Fraktion.

Um anfallende Kosten möglichst gering zu halten, solle die Verwaltung sich mit der Schulleitung der KGS Wennigsen sowie der Leibniz-Universität Hannover oder der Friedrich-Ebert-Stiftung in Verbindung setzen, um Schüler oder Studenten mit der Recherche zu beauftragen.

Gegen das Vergessen

Zu den offiziellen Feierstunden führte Nimmrich an, dass es in den Nachbarkommunen längst selbstverständlich sei, dass sich die politischen Gremien sowie die Schulen an den genannten Gedenktagen zu Feierstunden versammelten. „Als politisch Handelnde in einer Kommune sollten wir es ebenfalls als unerlässlich erachten, den jungen Menschen als Vorbild gegen das Vergessen zu dienen“, fügte Nimmrich hinzu.

Ein Änderungsantrag auf Neuformulierung von Hans-Jürgen Herr für die FDP-Fraktion wurde nicht angenommen. Herr wollte zusätzlich prüfen lassen, ob auch in Wennigsen sogenannte Stolpersteine eine Berechtigung und einen sinnvollen Platz haben könnten. Ausschussvorsitzende Angelika Schwarzer-Riemer bat ihren Ratskollegen, seine Ergänzungswünsche als separaten Antrag zu formulieren.

