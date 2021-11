Entschärfung der Holtenser Ortsdurchfahrt: ADFC fordert Tempo bei Umbauplänen

Holtensen

Es kommt endlich Bewegung in die Pläne für eine Entschärfung der B 217 innerhalb der Ortsdurchfahrt Holtensen. Die Ausführungsplanung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr befindet sich auf der Zielgeraden. Das freut auch den ADFC Wennigsen/Barsinghausen, der sich bereits seit mehr als einem Jahrzehnt für mehr Sicherheit einsetzt.

Der Verein beklagte erstmals 2008 insbesondere die „desolate Radverkehrs- und Fußgängerführung“ entlang der Holtenser Ortsdurchfahrt, so Sprecher Ingo Laskwoski. 2012 hatte der ADFC gemeinsam mit der damaligen CDU-Vorsitzenden Marianne Kügler nach langjährigen Bemühungen im Wirtschaftsministerium eine Zusage für den „zeitnahen Umbau“ der B 217 erreicht. Anfang 2019 gelang mit dem Planfeststellungsbeschluss endlich der Durchbruch.

Baubeginn wohl nicht vor 2023

Seitdem gab es immer wieder Verzögerungen in der Planung, die aber nun kurz vor dem Abschluss stehen. 2022 beginnen die vorbereitenden Maßnahmen, spätestens 2023 die eigentlichen Bauarbeiten. Zurücklehnen dürfen sich Verwaltung und Politik deshalb aber nicht nicht, so die Ansicht des ADFC. Er bittet darum, „alle Voraussetzungen seitens der Gemeinde dafür zu schaffen, dass der parallele Kanalausbau in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgen kann. Anfang 2024 wäre der Planfeststellungsbeschluss verjährt“, gibt Laskowski zu bedenken.

Dass der Bedarf groß ist, steht außer Frage. Einer der größten Kritikpunkte an der aktuellen Straßenführung war die mangelnde Sicherheit von Radfahrern. Die Situation soll durch einen in beide Richtungen befahrbaren Radweg entschärft werden, der auf der Seite des Schnellrestaurants entstehen soll. Gehwege bleiben aber auf beiden Straßenseiten erhalten. Die Anzahl der durchgehenden Fahrspuren soll von vier auf zwei reduziert werden.

Von André Pichiri