Degersen

Fahrradfahren gehört für den 78-jährigen Detlev Hackbarth einfach zum Leben dazu. „Ich kann nicht aufhören“, sagt der Degerser, der jeden Monat rund 1000 Kilometer zurücklegt. Seit mehr als 60 Jahren ist das Radfahren seine große Leidenschaft. Und dass er auch mit jüngeren Mithalten kann – sie sogar weit hinter sich lässt – hat Hackbarth nun wieder einmal bewiesen. Bei der Deutschen Meisterschaft der Feuerwehrleute hat er es auf den ersten Platz geschafft. „Dabei war ich bei Weitem der älteste. Die anderen Teilnehmer waren alle zwischen 55 und 60 Jahre alt“, sagt er

Seit 60 Jahren Radfahrer

Der Degerser Senioren-Radsportler ist auch im vergangenen Jahr mit zwei vorderen Platzierungen vom Radweltpokal in St. Johann in Tirol an den Deister zurückgekehrt. Der damals 77-Jährige gehörte zu den ältesten Teilnehmern der einwöchigen Großveranstaltung, bei der mehr als 3000 Sportler aus 56 Nationen in mehreren Disziplinen um die begehrten Titel gekämpft haben.

60 Jahre hat Hackbarth mittlerweile auf dem Sattel verbracht. Schon 21 Mal war er deutscher Meister der Feuerwehrleute, vier Mal sogar Vizeweltmeister. „Ich fahre ja schon seit 1958 Radrennen“, sagt er. Und aufhören sei für ihn auch in Zukunft keine Option. „Nächstes Jahr will ich wieder bei der Weltmeisterschaft starten“, ergänzt Hackbarth, der seine sportliche Karriere mit Turnen und Handball begonnen hat.

Wege sind in schlechtem Zustand

Um fit zu bleiben, fährt Hackbarth auch im Calenberger Land weite Strecken mit dem Fahrrad – privat und im SV Gehrden bei der Strammen Kette. Allerdings seien die Bedingungen für Radfahrer stark verbesserungswürdig, sagt Hackbarth. „Viele Straßen sind in ganz schlechtem Zustand – das ist wirklich fürchterlich“, kritisiert der 78-Jährige. Spaß mache das Training so nicht, denn die Wege seien zum Teil regelrechte Huckelpisten. Oft würden aber auch andere Verkehrsteilnehmer ein angenehmes Fahren verhindern. „Unter anderem, weil sie mitten auf den Radwegen parken“, sagt er. Zudem verhielten sich viele Autofahrer rücksichtlos. „Einmal wurde ich sogar auf dem Weg nach Redderse so bedrängt, dass ich ins Gebüsch fahren musste“, sagt er.

Auch im Radweg entlang der Bundesstraße 65 sieht der Lizenzfahrer ein Gefahrenpotenzial. Immer wieder kämen die Wurzeln unterhalb der Radwegdecke hervor, wodurch der Radweg uneben werde. Die Unebenheiten würden dann oft nur noch verschlimmert, weil einfach Teer über die Wurzeln gekippt werde. „Das ist wirklich gefährlich, vor allem, wenn man mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist“, sagt er.

Von Lisa Malecha