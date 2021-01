Wennigsen

In Wennigsen ist von Freitag auf Montag eine neue Infektion mit dem Coronavirus bei Tests nachgewiesen worden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde der Region Hannover ist die Zahl der akuten Fälle im selben Zeitraum von 26 auf 24 gesunken, da drei Personen als genesen gelten und aus der Statistik herausgefallen sind.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ging in Wennigsen am Wochenende nach unten– der Wert liegt nun bei 62,6. Er wurde am Freitag noch mit 97,4 angegeben. Die Zahl gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100 000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben. Wennigsen liegt mit diesem Wert zurzeit im unteren Bereich des Regionsvergleichs. Nur drei Kommunen in der Region haben niedrigere und damit bessere Inzidenzwerte.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr vergangenen Jahres haben sich in Wennigsen insgesamt 184 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha