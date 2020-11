Wennigsen

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Gemeinde Wennigsen ist auch über das Wochenende gleich geblieben. Elf Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover vermeldet.

Der Inzidenzwert ist am Montag, 23. November, auch gesunken – von 55,7 am Freitag auf nun 48,8. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie ist allerdings seit Freitag um zwei Personen von 80 auf 82 angestiegen.

Von Lisa Malecha