Corona: Werkstatttheater der Klosterbühne probt jetzt per Videotelefonie

Die Vorhänge sind zu, die Bühnen bleiben leer – die Corona-Krise trifft auch Kulturschaffende in Wennigsen. Die Klosterbühne setzt nun auf neue Wege, um den Spielbetrieb in der Saison 2020/2021 zu ermöglichen.

„Dadurch, dass wir eine Gruppe der Kirche und alle unsere Räume der Gemeinde geschlossen sind, können auch wir natürlich nicht proben“, sagt Anja Fahrenbach. Dennoch versuchen die Schauspieler, die geplanten Stücke umzusetzen.

Zwei Stücke sind geplant

Zwei Stücke hat die Klosterbühne für die kommende Saison geplant: Das Werkstatttheater, eine Gruppe junger Schauspieler innerhalb der Klosterbühne, führt „Freie Sicht“ von Marius von Mayenburg auf. Das gesamte Ensemble will „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horvath auf die Bühne bringen.

Klosterbühne spielt seit 1983 Die Klosterbühne besteht seit 1983 als Gruppe der Kirchengemeinde. Gründer Burkhard Gums hatte die Klosterbühne 30 Jahre lang geleitet. 2013 zogen er und seine Frau sich zurück. 2014 und 2015 führte Susanne Theis die Regie. 2016 bei Ibsens „Nora“ war es Celine Irony Staigies und dann bei Brechts „Hans im Glück“ Ernst-Richard Köper. Regisseurin und Schauspielerin Noa Wessel aus Bredenbeck begleitet das Ensemble seit 2017 – und mit ihr traut sich die Klosterbühne mehr und mehr an neue Sachen heran. Alle Infos zur Klosterbühne gibt es auch online auf www.kloster-bühne.de.

Die neue Werkstatttheaterproduktion „Freie Sicht“ hatte gerade angefangen, da kam nach drei Proben die Corona-Kontaktsperre. Die Premiere für das Stück ist für September geplant. „Wir arbeiten so, als würde die Premiere stattfinden“, sagt Fahrenbach.

Proben via Videotelefonie

Statt die gerade begonnene Arbeit auf Eis zu legen, erprobt das Ensemble nun neue Wege. „Zweimal in der Woche treffen wir uns zur Videokonferenz“, sagt Noa Wessel vom Werkstatttheater. „Wir haben zum Glück die Planung, wer wo mitspielt, schon abschlossen“, sagt Fahrenbach. Daher kann die Truppe des Werkstatttheaters nun via Videotelefonie virtuelle Textproben machen und bereits Ideen entwickeln, wie sie das Stück in der Friedhofskapelle umsetzen kann.

Doch wie läuft so eine Telefonprobe ab? „Wir lesen immer wieder das Stück und tauschen uns über Inszenierungsvorschläge, Figurenentwicklung und Kostümentwürfe aus. Idealerweise entsteht auf diese Weise ein Großteil der Inszenierung bereits gemeinsam mit mir in den Köpfen der Spieler, sodass wir, wenn wir uns wiedersehen und den regulären Probenbetrieb aufnehmen können, schon ein ganzes Stück weiter sind“, sagt Wessel.

Im November 2018 hat das Ensemble erstmals ein Stück in der Friedhofskapelle aufgeführt. Damals präsentierten die Darsteller ihre Version von „Gott des Gemetzels“. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Ohne richtige Proben geht es nicht

„Das junge Ensemble ist sehr flexibel und spontan“, ergänzt Fahrenbach. Das käme der Klosterbühne nun zugute. „Sein erstes Stück ,Auerhaus‘ hat es in drei Monaten gestemmt.“ Dennoch müssten die Proben im Juni langsam losgehen, damit das Stück im September Premiere feiern kann. „Es ist ein experimentelles Stück, die Darsteller müssen ein bisschen was ausprobieren und auch Ideen verwerfen können.“

Denn die Videotelefonie ist kein wirklicher Ersatz für die Proben, wie sie eigentlich sein sollten. „Aber es hilft, das Projekt und das Ensemble nicht aus den Augen zu verlieren“, sagt Wessel. „Es bringt die Arbeit, wenn auch auf ungewohnte Weise, voran. Und die Videokonferenzen an zwei Abenden in der Woche sind für alle Ensemblemitglieder eine willkommene Gelegenheit, sich auszutauschen, in Kontakt zu bleiben und auch in schwierigen Zeiten Optimismus und gute Laune zu behalten.“

Arbeit an „Jugend ohne Gott“ beginnt im August

Die Proben für das Hauptstück „Jugend ohne Gott“, bei dem das ganze Ensemble auf der Bühne steht, sollten ohnehin erst im August beginnen. Bis dahin, so hofft Fahrenbach, kann dann auch der normale Probenbetrieb wieder starten. „Momentan stellen wir schon Förderanträge und kümmern uns um die Technik.“

Sollte sich die Situation bis zum Sommer nicht verbessern, müssen die Termine vermutlich verschoben werden. „Aber sie sind dann nicht verloren, wir sind glücklicherweise in der Situation, dass wir die Kapelle nicht anmieten müssen und große Freiheiten besitzen, da wir zur Kirchengemeinde gehören“, sagt Fahrenbach.

Das Werkstatttheater feierte im vergangenen Jahr Premiere mit der Aufführung von „Auerhaus“. Quelle: Patrick Schiller (Archiv)

Werkstatttheater spielt „Freie Sicht“ von Marius von Mayenburg Die Premiere von „Freie Sicht“ von Marius von Mayenburg ist für September geplant. Das Stück handelt von zwei Beamten eines Sondereinsatzkommandos der Polizei, die freie Sicht auf ein sogenanntes Zielobjekt erzwingen wollen. Dieses erweist sich als zehnjähriges Mädchen. Und das alles nur, weil sie ein grünes Paket mit unbekanntem Inhalt in einen Müllkasten an einem Einkaufszentrum gesteckt hat. Es ist ein Stück über kollektiven Verfolgungswahn und Hysterie. Was ist in dem Paket? Wer hat es dem Kind gegeben? Die Erwachsenen sind sich einig: Hier stimmt etwas nicht. Mit dem Mädchen stimmt etwas nicht. Irrwitzige Situationen entfalten sich, die Situation endet dramatisch. Dann ein Zeitsprung in die Vergangenheit, und das Opfer lüftet das Geheimnis um das Paket.

Klosterbühne präsentiert „Jugend ohne Gott“ „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horvath ist im Februar 2021 dann das Hauptstück der Klosterbühne. Der Antikriegsroman erschien 1937. Die Hauptfigur ist ein junger Geschichtslehrer, der als namenloser Ich-Erzähler seinen Alltag im Dritten Reich schildert. Obwohl er gegen die Nationalsozialisten ist, verhält er sich aus Angst systemkonform. Als er seine Schüler dann doch auf ihre rassistischen Äußerungen hinweist, fangen diese an, ihn zu hassen. Einige Tage später fährt die gesamte Klasse mit ihm in ein militärisches Ferienlager – wo es zu einem Mord kommt. In knappen Kapiteln mit selbstständigen Szenen, einer chronologisch fortschreitenden Ich-Erzählung aus der Sicht eines jungen Lehrers beschäftigt sich von Horvath mit der geistigen Verfassung der Jugend in der Zeit des aufschwelenden Faschismus. „Jugend ohne Gott“ sei „die Tragödie einer Jugend, die, ohne Liebe zu Gott und Achtung vor den Menschen, in Verachtung all dessen aufwächst, was früheren Generationen heilig war“, heißt es auf dem Buchcover.

