Corona in Wennigsen: Weiterhin elf Infizierte

Wennigsen

Nachdem in Wennigsen über das Wochenende sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden sind, ist die Zahl der nachweislich Infizierten von Montag auf Dienstag gleich geblieben. Aktuell meldet das Gesundheitsamt weiterhin elf Infizierte.

Der Inzidenzwert in Wennigsen liegt am Dienstag weiterhin bei 48,8. Am Freitag lag er noch bei 13,9. Im Regionsvergleich steht Wennigsen aber immer noch gut da. Einen niedrigeren Inzidenzwert haben aktuell nur Burgdorf (38,2), Ronnenberg (28,2), Uetze (24,3) und Burgwedel (14,4).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 96 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Montag hatte die Region mitgeteilt, dass insgesamt 97 Menschen sich seit Ausbruch der Pandemie in Wennigsen infiziert hätten. Das ist allerdings ein Fehler gewesen, teilte die Pressestelle der Region Hannover auf Anfrage mit. Auch am Montag hat es in Wennigsen also insgesamt 96 Infizierte seit Ausbruch der Pandemie gegeben.

Von Lisa Malecha