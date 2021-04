Bredenbeck

Bislang konnten Wennigserinnen und Wennigser sich in der Gemeinde nur bei zwei Ärzten und in einer Apotheke auf Corona testen lassen, doch das ändert sich nun: Am Sonnabend, 17. April, eröffnet der Dorfgemeinschaftsverein Bredenbeck in Kooperation mit dem ASB Wennigsens erstes Corona-Testzentrum im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck (DGH).

An drei Tagen pro Woche werden freiwillige – selbstverständlich geschulte und zertifizierte – Helfer kostenlose Antigen-Schnelltests durchführen. Unterstützt wird der Dorfgemeinschaftsverein dabei von den Profis des ASB, die bereits in Barsinghausen erfolgreich das Testzentrum betreiben. „Die Experten werden tatkräftig beim Aufbau der Teststraße und bei der Etablierung des nötigen Hygienekonzepts an unserer Seite sein“, teilt der Verein in einem Newsletter mit.

Getestet wird von Donnerstag bis Sonnabend

Bis zunächst Ende Mai will der Verein kostenlose Tests im DGH anbieten – und zwar immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Interessierte können einfach vorbeischauen, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Lediglich der Personalausweis muss vorgezeigt werden. Das habe sich so auch in Barsinghausen bewährt, erläutern die Organisatoren.

„Aber es sollte etwas Zeit mitgebracht werden“, rät der Verein. Grund dafür ist zum einen, dass das Testergebnis vor Ort abgewartet werden muss. Das dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Zudem könne auch großer Andrang die Wartezeit verlängern.

Verein wünscht sich mehr Unterstützung

„Wir stemmen das Testzentrum ausschließlich mit freiwilligen Kräften“, betont Thomas Behr, Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins. Bereits vor einem Monat sei die Idee entstanden, ein Testzentrum in Wennigsen zu eröffnen. „Wir als Dorfgemeinschaftsverein versuchen immer etwas für die Gemeinschaft zu tun, zudem steht unser Dorfgemeinschaftshaus zur Zeit größtenteils leer, und auch unsere Mitglieder haben kaum eine Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt Behr.

Doch dann habe alles etwas gedauert. „Ansprechpartner waren schwer zu finden, wir hatten keinerlei Unterstützung“, sagt Behr. Er habe über die Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler versucht, bei der Gemeindeverwaltung Hilfe zu bekommen und ihm zumindest einen Ansprechpartner für das vom Verein geplante Testzentrum zu nennen. „Es hat sich aber bei mir niemand gemeldet“, sagt Behr.

20 Helfer testen im DGH

Der Krisenstab der Gemeinde weist die Vorwürfe hingegen zurück. Der Verein habe sich zwar über Marianne Kügler bei der Verwaltung gemeldet, aber nur einmal mit der Frage, wer denn ein Testzentrum genehmigt. Man habe dann mitgeteilt, dass die Region für die Genehmigung zuständig ist. Weitere Anfragen oder Hilfegesuche sind bei der Gemeindeverwaltung nicht angekommen, sagt Ulrike Schubert vom Krisenstab.

Behr bat schließlich den ASB um Hilfe – und dann ging alles ganz schnell: Ende März begutachtete der ASB die Räume, eine Woche später wurden die Eckpunkte beschlossen, und wenige Tage später stand fest, dass das Testzentrum eröffnen kann. Sechs Vereinsmitglieder haben sich dann vom ASB schulen lassen, einige weiteer seien durch ihre medizinische Erfahrung bereits gut auf das Testen vorbereitet. „Momentan sind wir rund 20 Helfer aus dem Verein“, sagt Behr und lobt die große Hilfsbereitschaft der Bredenbecker.

