Es ist wieder wie im Frühjahr. Auf den Straßen ist wenig los, in den Gaststätten ist kein Licht. Der Teil-Lockdown, der bislang nur den November über gelten soll, hat auch in Wennigsen das öffentliche Leben erneut heruntergefahren. Und obwohl die Bundesregierung den Gastronomen eine finanzielle Unterstützung von 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 zugesagt hat, tue es weh, sagt Ismajli Bahri, Inhaber des Restaurants Da Angelo.

Wieder musste er seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und wieder sei der Außer-Haus-Verkauf die einzige Möglichkeit, ein bisschen zu verdienen. Der Gastronom bleibt trotzdem guter Dinge. „Ich hoffe einfach, dass es bald weiter geht. Und solange werden wir kämpfen. Und wir werden durchhalten“, sagt er entschlossen.

„Hin und Her“ werde sich hinziehen

Nicht ganz so optimistisch zeigt sich Cristos Mitsis vom Restaurant Yamas. „Wir haben geschlossen und machen jetzt nur noch Außer-Haus-Verkauf“, berichtet er. Alle Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Und er habe das Gefühl, dass dieser Zustand anhält. „Im Dezember wird bestimmt auch zubleiben. Ich denke mal, ab Januar geht es weiter“, vermutet Mitsis.

Darauf freuen könne er sich trotzdem nicht. „Ich glaube, das macht alles wenig Sinn. Dann werden die Zahlen wieder hochgehen“, begründet er seine Sorgen. Dann komme der nächste Lockdown und dieses Hin und Her ziehe sich mit Sicherheit bis Ostern hin. „Das ist einfach mein Gefühl“, sagt er. Nun bleibe ihm nicht viel mehr übrig, als auf eine finanzielle Unterstützung des Staates zu warten.

La Posada bietet erstmals Abholservice an

Das tut auch Agnieszka Frisi, Inhaberin des spanischen Restaurants La Posada. „Wir haben einen Abholservice und versuchen das jetzt mal“, berichtet sie. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gaststättenbetreibern ist dies für Frisi Neuland, wie sie sagt. Während des ersten Lockdowns habe sie den Betrieb komplett eingestellt. Nun versuche sie mit ihrem Team gut durch den Monat zu kommen. „Ich hoffe sehr, dass wir im Dezember wieder aufmachen können“, fügt sie hinzu. In jedem Fall zeigt auch Frisi sich relativ optimistisch. „Ich schaue nach vorne und nicht zurück“, sagt sie lachend.

Weder Bringdienst noch Abholservice bietet derzeit Nicolaos Christou im Steinkrug und in der Pinkenburg an. „Der Steinkrug liegt zu weit außerhalb, das lohnt sich nicht“, sagt er. Und auch in der Pinkenburg sei der Außer-Haus-Verkauf aufgrund der Sanierung der Hauptstraße, an der das Hotel mit Restaurant liegt, nicht rentabel. Auch der Hotelbetrieb in der Pinkenburg ist geschlossen, im Steinkrug dürfen weiterhin Gäste übernachten, die auf Geschäftsreise sind, wie Christou betont.

Gastronom hofft auf gutes Geschäft im Dezember

Christou hofft nun auf den Dezember – auch wenn er befürchtet, dass viele Menschen aus Angst nicht essen gehen werden. „Die Weihnachtsfeiern sind ohnehin schon abgesagt“, sagt er. Die Situation sei derzeit sehr kritisch, wenn der À-la-Carte-Verkauf im Dezember nicht weiter gehen könne, sehe es schwarz aus. „Januar bis März sind ohnehin keine guten Monate für die Gastronomie, wenn der Dezember dann auch noch wegbricht, wird es mehr als kritisch.“

Dass die Gastronomie trotz Hygienekonzepten schließen musste, ist für Christou unverständlich. „Feiern müssen natürlich runtergefahren werden, aber meiner Meinung nach spricht nichts gegen das À-la-Carte-Geschäft“, sagt er. „Bei uns lief das sehr gut, und nachweisliche Ansteckungen hatte es auch keine gegeben.“ Er hofft nun, dass es bald weiter gehen kann – auch für seine Mitarbeiter, die derzeit alle wieder in Kurzarbeit sind.

Von Janna Silinger und Lisa Malecha