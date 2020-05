Wennigsen

Mehr als 300 Nasen-Mund-Masken haben die Erzieherinnen der Kita Vogelnest in Wennigsen in den vergangenen Wochen genäht – und es werden immer mehr. Interessierte Wennigser können sich die Masken gegen eine Spende abholen. Es gibt Modelle in verschiedenen Farben und Größen.

„Wir nähen Masken für Kinder und Erwachsene“, sagt Lisa Tamkus, die zu der Gruppe der Erzieherinnen gehört, die das Projekt ins Leben gerufen haben. Die Masken liegen jeweils montags bis freitags nach telefonischer Vereinbarung unter (05103) 5032820 am Fenster des Familienzentrums zur Abholung bereit. 4 Euro kostet eine Maske. Die Einnahmen kommen dem Förderverein des Kindergartens Vogelnest zu Gute.

Mehr als 300 Masken haben die Mitarbeiterinnen der Kita bereits genäht. Quelle: Lisa Malecha

Von Lisa Malecha